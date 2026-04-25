Frank Lampard responde a los rumores sobre su posible fichaje por el Chelsea, mientras se pregunta al entrenador del Coventry por el despido de Liam Rosenior

El entrenador, de 47 años, evitó criticar la salida de Rosenior, recordando sus experiencias en el banquillo de Stamford Bridge. Destacó que su orgullo proviene del «año especial» que ha compartido con la afición y la plantilla del Coventry.

Al ser preguntado por Sky Sports sobre un posible regreso al Chelsea y la situación del club, Lampard respondió: «No quiero hablar de Liam ni del Chelsea; he estado allí y prefiero no opinar sobre los entrenadores, pues hay mucho contexto que desconozco. Eso corresponde a los comentaristas. Soy el entrenador del Coventry, estoy disfrutando de nuestro ascenso y título, y eso es todo».

Es un momento difícil y nosotros, los entrenadores, sabemos qué puede pasar. Todos debemos ser maduros y entenderlo. Como club, atraviesan un momento difícil, pero aún pueden sacar provecho de la FA Cup y de la liga si mejoran su posición. Eso es asunto del Chelsea; para mí, que fue parte importante de mi vida, ahora lo principal es Coventry».