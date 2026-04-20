Frank Lampard ha sido nombrado Entrenador de la Temporada de la EFL Championship tras acabar con la espera de 25 años del Coventry para regresar a la Premier League

Al recibir el premio, declaró: «La otra noche me emocioné al darme cuenta de lo que habíamos logrado. Llegué hace 16 meses, cuando el club había tocado fondo y resurgió. El fútbol gira en torno a las personas y a la afición, y los echaba de menos».

«Hay que reconocer el mérito de Mark Robins y del propietario Doug King, y valorar el momento; además, trabajo con un gran grupo de jugadores. Cuando te incorporas a un grupo, olvídate del talento futbolístico, que obviamente es importante, pero cuando se cuidan entre ellos, entrenan bien, se apoyan mutuamente y se ríen juntos, eso es lo más valioso. Es una historia increíble y estoy encantado de formar parte de ella».