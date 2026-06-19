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Frank Lampard firmará un contrato a largo plazo con el Coventry tras poner fin a una ausencia de 25 años de la Premier League
Avanzan las negociaciones sobre el contrato de la dirección
Los Sky Blues negocian avanzadamente para asegurar el futuro de su entrenador tras ganar el Campeonato. Según The Telegraph, el exentrenador del Chelsea está cerca de firmar una larga renovación tras llevar al equipo a conquistar el título de segunda división con 95 puntos. Con más de un año aún en su contrato, este acuerdo supone un gran impulso de cara a su regreso a la máxima categoría.
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Se está llevando a cabo la planificación estratégica de las transferencias
En privado, el entrenador y el propietario, Doug King, ya preparan un plan de permanencia. Lampard se ha volcado en el proyecto y busca fichajes de calidad para la Premier League. La directiva quiere replicar el fuerte respaldo económico que permitió a equipos como Nottingham Forest y Sunderland brillar tras ascender.
Se prevé una ambiciosa campaña de fichajes para este verano
El club tiene un reto inmediato en el mercado de fichajes: formar una plantilla sólida antes de la pretemporada. Uno de los objetivos principales es garantizar la estabilidad defensiva a largo plazo, aunque el Brighton ha rechazado recientemente la oferta inicial de 20 millones de libras del Coventry por el portero Carl Rushworth. Lampard, con su experiencia como entrenador del Chelsea y del Everton, buscará atraer más fichajes de alto nivel.
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Nos espera un difícil inicio de temporada
El Coventry debutará en la Premier League el viernes 21 de agosto visitando al campeón, el Arsenal. La estadística favorece a los locales: el vigente título ha ganado los siete encuentros de la primera jornada ante equipos recién ascendidos. Una semana después, Lampard dirigirá su primer partido en casa en 25 años contra otro recién ascendido, el Hull City.