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Frank Lampard espera que la histórica victoria del Coventry City sobre el Nottingham Forest actúe como un trampolín crucial
Lampard, aliviado por una victoria crucial
El Coventry ha ganado en la máxima categoría por primera vez en 25 años, gracias a un gol de Dasilva en la segunda parte. Lampard sintió un enorme alivio.
Al ser preguntado si la victoria podía servir como punto de partida, Lampard declaró: «Eso espero, y tenemos que mantener los pies en el suelo porque es una victoria, y ya hemos sentido lo despiadada que es la liga». Subrayó la importancia del resultado y añadió: «Cada victoria es un alivio, pase lo que pase. Quiero decir, especialmente en nuestra situación, porque estás en el fondo de la clasificación y quieres ganar porque no te gusta verlo».
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Superar un calendario inicial duro
El Coventry se enfrentó a rivales formidables al inicio de la temporada y encajó 10 goles en cuatro derrotas consecutivas. Al reflexionar sobre el peaje psicológico, Lampard añadió: "Sobre el papel hemos tenido dos de los partidos más difíciles, probablemente contra el [Manchester] City y el Arsenal, pero eso no importa.
Los puntos seguían siendo cero después de cuatro partidos y eso duele". Al reconocer lo oportuno de sus primeros puntos, señaló: "Así que creo que llegar a un parón, sí, desde luego, para que todos descansen un poco y se sientan bien por ello. Ya sabéis que ese es el punto de partida, así que pueden usarlo".
Glasner apunta a dificultades mentales
El Nottingham Forest sufrió su segunda derrota liguera, lo que le deja 12º con cinco puntos. Tuvo un gol del empate en los últimos minutos de Igor Jesus anulado por el VAR, pero el entrenador Oliver Glasner se centró en la mentalidad de su equipo.
Glasner admitió: "Para mí, siendo muy honesto, sentí por primera vez el peso del pasado. Los jugadores estaban muy callados antes del partido". Al detallar la ansiedad de la plantilla, añadió: "Simplemente vi y sentí que todo el mundo, digamos, con una camiseta roja, se puso nervioso hoy, y creo que esto es, para mí ahora, y todavía estoy en el proceso de entender a los jugadores, de entender al Forest, quizá la parte más importante de lo que tenemos que controlar, para no sentir esta presión".
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¿Qué le espera ahora al Coventry?
Tras el parón internacional de tres semanas, el Coventry buscará sacar partido a este impulso tan trabajado cuando visite al Tottenham Hotspur. Con el Tottenham aún en busca de su primera victoria de la temporada, Lampard verá el próximo choque a domicilio como una oportunidad ideal para lograr otro resultado crucial y alejar a su equipo de la zona de descenso.
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