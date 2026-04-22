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Frank Lampard elogió a los «increíbles» jugadores del Coventry tras ganar la Championship con un 5-1 al Portsmouth
Campeones con un estilo contundente
El Coventry City arrolló el martes al Portsmouth y, con 89 puntos, aseguró el liderato. Haji Wright abrió el marcador en el 12’ con su gol 17, y Ephron Mason-Clark anotó dos más en la segunda parte. Un autogol de Regan Poole y un tanto de Kaine Kesler Hayden completaron el 5-1. El gol de Adrian Segecic fue solo un consuelo para el Portsmouth. La noche fue de celebración para Lampard y una afición que no veía la primera división desde hace 25 años.
En la segunda parte, Ephron Mason-Clark firmó un doblete, mientras que un autogol de Regan Poole y un tanto de Kaine Kesler Hayden en los últimos minutos completaron el 5-1. El gol de consolación de Adrian Segecic no empañó la fiesta de Lampard y una afición que lleva un cuarto de siglo esperando este regreso a lo más alto.
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Lampard elogia a su «increíble» equipo
Tras la victoria que les dio el título, Lampard atribuyó el éxito a su plantilla. «Ha sido una noche fantástica», declaró el exentrenador del Chelsea a los periodistas. «Fue muy bonito porque tuvimos el riesgo del viernes por la noche, lo cual, de una forma extraña, fue genial por cómo lo hicimos. Aquello fue increíble en sí mismo, y esto también lo es. Esto es lo que realmente quería, porque hemos liderado la tabla durante mucho tiempo y hemos seguido presionando en esta segunda mitad de la temporada. Para eso se necesita un equipo muy fuerte y un grupo sólido, y ellos lo han demostrado».
Concluyó con orgullo: «Cuando estás tan cerca, lograrlo con dos jornadas de antelación es increíble, porque esta liga es cada vez más difícil. Cada equipo plantea un reto distinto y estos jugadores han sumado 27 victorias; lo que han hecho es increíble».
La redención del exentrenador del Chelsea
Llevar a los Sky Blues al título supone una redención crucial para Lampard, ya que repara su reputación como entrenador tras el desastroso regreso interino al Chelsea en 2023, cuando solo ganó un partido de 11. Ha transformado al Coventry en un equipo disciplinado y de alta presión, lo que le valió el premio a Entrenador de la Temporada de la EFL Championship.
Al valorar este logro en una carrera que incluye tres títulos de la Premier League y una medalla de la Liga de Campeones como jugador, Lampard fue claro: «Es lo más alto de mi carrera», admitió. «Conseguir el título de la manera en que lo hicimos, cómo jugó el equipo desde el primer minuto y cómo mejoramos en la segunda parte. Hemos tenido muchas actuaciones así en el CBS [Arena] este año; este equipo ha sido muy regular».
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Poniendo fin a 25 años de ausencia de la máxima categoría
Este logro es enorme para el Coventry, club que ha sufrido problemas económicos, disputas por su estadio y descensos tras dejar la Premier League en 2001. Bajo la propiedad de Doug King ha llegado la estabilidad, y Lampard reconoce la labor previa a su llegada hace 17 meses.
«Hay que reconocer el mérito de Mark Robins por lo que hizo en el club, así como del propietario Doug King, y apreciar este momento», añadió Lampard. Con el título asegurado a falta de dos jornadas, el Coventry empieza a planificar su regreso a la Premier League tras 25 años de espera.