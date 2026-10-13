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Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traducido por

Frank Lampard elogia una «actuación completa» después de que un Coventry City letal arrolle al Newcastle United y firme una declaración de intenciones en la Premier League

F. Lampard
Coventry
Premier League
Coventry vs Newcastle
Newcastle

Frank Lampard elogió la impecable actuación colectiva del Coventry City, que goleó sin piedad al Newcastle United por 4-1 en casa el lunes por la noche. El histórico triunfo sacó al Coventry de la zona de descenso y le dio su primera victoria como local en la máxima categoría desde su ascenso. Además, encadenó dos victorias en la Premier League por primera vez en 24 años.

  • Un triunfo histórico impulsa la lucha por la permanencia

    Lampard elogió la eficacia de cara a puerta del Coventry, que arrolló al Newcastle con una actuación impecable ante su afición. Los locales abrieron el marcador con un penalti tempranero de Jack Rudoni, antes de que los certeros remates de Sidiki Cherif, Ellis Simms y Stephen Mfuni aseguraran los tres puntos. Esta histórica victoria sacó al club de la zona de descenso y lo situó empatado a puntos con el Manchester United.

  • FBL-ENG-PR-COVENTRY-NEWCASTLEAFP

    El técnico, eufórico, aplaude el extraordinario compromiso

    Lampard, exinternacional con Inglaterra, insistió en que su equipo debe mantener los pies en el suelo, aunque no pudo ocultar su enorme satisfacción por la ética de trabajo espartana que mostró durante los 90 minutos.

    Orgulloso del esfuerzo colectivo del Coventry, Lampard declaró a Sky Sports: «Muy, muy satisfactorio. Es muy difícil ganar. Jugamos como el equipo que queremos ser aquí. Hay muchísimo espíritu y energía en el grupo, y sabemos que vamos a tener que sufrir mucho esta temporada. La entrega de los chicos y su confianza... recibes lo que mereces, y hubo grandes definiciones.

    «Esta temporada no hemos tenido del todo esa pizca de suerte que nos habría ayudado a sumar algunos puntos más. Fue una actuación completa. Tenemos que mantener los pies en el suelo. Es una sensación estupenda para los jugadores».

  • Una joven promesa recibe una valoración muy positiva

    El joven delantero Cherif fue protagonista desde el primer momento: provocó el primer penalti y marcó el segundo gol en su primera titularidad en la máxima categoría. Lampard destacó su incansable disposición al trabajo y su gran potencial: «Es muy ilusionante porque es muy joven. Tiene muy buena actitud y una forma de ser estupenda. Quiere entrenar, quiere aprender. Es bastante callado, pero demostró mucha personalidad y no dejó de correr. Aún le queda mucho por mostrar».

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    Los partidos clave ponen a prueba el impulso recién adquirido

    El Coventry tendrá que mantener esta energía ante la difícil serie de partidos que se avecina en su lucha por alejarse de los tres últimos puestos. Lampard deberá dosificar con criterio a su joven plantilla para que todos lleguen en buenas condiciones al próximo parón de selecciones. Sacar el máximo partido de los adolescentes Cherif y Mfuni, que atraviesan un buen momento de forma, será crucial para que el Coventry prolongue su racha de victorias.

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