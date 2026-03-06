Frank Lampard dijo que sería un «desastre» si el Coventry no lograra el ascenso automático a la Premier League, mientras que el favorito de los Sky Blues elogia la «gran, gran decisión» de nombrar a la leyenda del Chelsea

McAllister, que disputó más de 100 partidos con el Coventry antes de fichar por el Liverpool en 2000, espera que su antiguo club consiga el ascenso. En declaraciones a Grosvenor Casino, el escocés respondió a GOAL cuando se le pidió que valorara la plantilla del club para la temporada 2025-26 y al exentrenador del Chelsea Lampard: «El Coventry es un club muy orgulloso. Pasé cuatro años fantásticos. Disfruté mucho de mi estancia en el Coventry. Fue un orgullo permanecer en la máxima categoría durante todos esos años. Cuando me fui, solo verlo era bastante desgarrador. Ver cómo perdían su terreno y todo eso y tener que ir a jugar a otros campos. Acabaron jugando en Northampton, jugaron en Birmingham.

«Al ver que están tan cerca de volver, tienen una pequeña ventaja. Obviamente, tenían una ventaja enorme y luego empezaron a tropezar un poco. Hace tiempo que no los veo en directo, he visto un par de partidos por televisión y tienen buenos jugadores. Creo que ahora parecen seguros, salvo que ocurra un desastre. Creo que se pone un poco interesante. El Middlesbrough es un buen equipo. El Boro es uno de los mejores equipos de la división, solo con verlo jugar. Juegan muy bien al fútbol, pero les están pisando los talones el Ipswich, el Millwall y el Hull. Obviamente, el Wrexham tiene un impulso increíble. El hecho de que jueguen un millón de partidos en esa liga, aún quedan 10 u 11 partidos por disputar. Para mí, ver al Coventry de vuelta en la primera división sería fantástico.

Creo que fue una decisión muy valiente por parte de Frank. Mark Robins hizo un trabajo increíble en el club. Vaya donde vaya, hace un buen trabajo. Es obvio que es un entrenador muy, muy bueno en todo tipo de situaciones difíciles. El presidente, [Doug] King, tomó una decisión muy importante al fichar a Frank y solo espero que recojan los frutos. Están en una posición excelente. Les encantaría ganar la liga, pero solo necesitan ascender automáticamente porque no quieren estar en los play-offs».