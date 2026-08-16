Lampard ya había mostrado su interés en llevar a Mudryk a las Midlands mientras se prepara para un exigente estreno en la Premier League contra el Arsenal. El Coventry City logró un histórico regreso a la máxima categoría al ganar el título del Championship y Lampard está deseando añadir calidad de élite a una plantilla que ya ha visto varias incorporaciones este verano.

El internacional ucraniano regresó recientemente a la plantilla de Xabi Alonso después de resolver un largo caso de dopaje con la Federación Inglesa. Mudryk estaba suspendido provisionalmente desde noviembre de 2024 por un resultado adverso por meldonium, pero la FA puso fin al procedimiento después de que cumpliera una sanción equivalente a un año y ocho meses.



