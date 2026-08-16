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Frank Lampard ChelseaGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Traducido por

Frank Lampard apunta a un doble golpe del Chelsea mientras el Coventry tiene en el punto de mira a Mykhailo Mudryk y a una joven promesa «intocable»

Fichajes
Chelsea
F. Lampard
M. Mudryk
Coventry
Premier League
J. Acheampong

Según se informa, Frank Lampard, técnico del Coventry, está planeando una ambiciosa ofensiva sobre su exclub, el Chelsea, mientras los Sky Blues se preparan para la vida de vuelta en la Premier League. Después de haber identificado previamente a Mykhailo Mudryk como objetivo de mercado, la leyenda de Stamford Bridge ha puesto ahora el foco en el defensa Josh Acheampong, muy bien valorado, para las últimas semanas del mercado de fichajes de verano.

  • Lampard apunta a Mudryk para su regreso a la Premier League

    Lampard ya había mostrado su interés en llevar a Mudryk a las Midlands mientras se prepara para un exigente estreno en la Premier League contra el Arsenal. El Coventry City logró un histórico regreso a la máxima categoría al ganar el título del Championship y Lampard está deseando añadir calidad de élite a una plantilla que ya ha visto varias incorporaciones este verano.

    El internacional ucraniano regresó recientemente a la plantilla de Xabi Alonso después de resolver un largo caso de dopaje con la Federación Inglesa. Mudryk estaba suspendido provisionalmente desde noviembre de 2024 por un resultado adverso por meldonium, pero la FA puso fin al procedimiento después de que cumpliera una sanción equivalente a un año y ocho meses.


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  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    El Coventry pone sus ojos en el «intocable» Acheampong

    Sin embargo, Mudryk no es el único jugador del Chelsea en el radar de Lampard, ya que el técnico también ha movido ficha por el canterano Acheampong. El defensa, de 20 años, está considerado como una de las mayores promesas de Cobham, tras haber disputado 44 partidos con el primer equipo desde su debut en 2024.

    A pesar de que el Chelsea colocó inicialmente al joven la etiqueta de «intransferible», su postura rígida parece estar suavizándose en la recta final del mercado. Según talkSPORT y Alex Crook, la cúpula de Stamford Bridge podría estar ahora abierta a una operación que facilite su crecimiento bajo la tutela de Lampard.


  • Alonso da forma a la plantilla del Chelsea

    Las posibles salidas de Mudryk y Acheampong llegan mientras Xabi Alonso sigue remodelando sin miramientos la plantilla del Chelsea. El Chelsea se ha mostrado activo en el mercado y, sobre todo, ha cerrado un acuerdo de 52 millones de libras por Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace, para reforzar su zaga. La llegada del internacional francés amenaza con limitar seriamente los minutos de Acheampong esta temporada. Esta entrada de talento defensivo ya ha provocado la salida de Trevoh Chalobah al Como italiano, y podría haber más salidas en camino.

    En el caso de Mudryk, un movimiento al Coventry le permitiría seguir en Inglaterra en lugar de recalar en el Estrasburgo, club hermano del Chelsea. Los informes sugieren que el extremo preferiría seguir en la Premier League si una cesión acaba siendo inevitable. Lampard cree que la velocidad explosiva y el juego directo del ucraniano podrían ser el factor diferencial que necesita el Coventry para sobrevivir.


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  • Frank Lampard CoventryGetty

    El Coventry se prepara para el desafío ante el Arsenal

    El tiempo corre para que Lampard cierre sus operaciones antes de que el Coventry City reciba al campeón en el Ricoh Arena. El técnico ha dejado claro su deseo de incorporar a su plantilla futbolistas con pedigrí de la Premier League, y Acheampong encaja perfectamente en ese perfil. A pesar de su edad, el defensa aportaría experiencia en la máxima categoría, después de haber disputado 17 partidos de liga la pasada temporada durante su campaña de irrupción en Stamford Bridge.

    La disposición del Chelsea a hacer negocios con su mejor jugador de todos los tiempos podría definir el verano del Coventry. Aunque el Chelsea preferiría naturalmente conservar a largo plazo a un talento como Acheampong, la llegada de Lacroix ha alterado la jerarquía.

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