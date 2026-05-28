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Franco Mastantuono se medirá con Argentina antes del Mundial; no hay preocupación por su estado físico
La joven promesa del Madrid corre el riesgo de quedarse fuera
Según AS, Mastantuono podría quedarse fuera de la lista final de Argentina para el Mundial. El delantero de 18 años se unió a la concentración en el centro de entrenamiento de Lionel Messi en Buenos Aires tras una complicada temporada de debut en Madrid, con 23 partidos jugados. A pesar de su buena forma física, su lugar en el avión al torneo no está garantizado. Si finalmente se queda fuera, será por decisión táctica del seleccionador, no por lesión.
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Scaloni se deja todas las opciones abiertas
El cuerpo técnico analiza a los preseleccionados antes del plazo de este fin de semana. Sobre las dudas, Scaloni afirmó: «Tenemos algunas dudas que resolveremos en los próximos días».
Añadió que el criterio final para evitar la próxima reducción de la plantilla es «el rendimiento de los jugadores, que lleguen en plena forma», por lo que la posible exclusión de Mastantuono sería una decisión puramente táctica.
La AFA, dividida por un joven
En la AFA hay opiniones divididas sobre incorporar ya al delantero a la selección. Por ahora, el jugador permanece en la lista de alternativas junto a Emi Buendía, Matías Soule y Agustín Giay, a la espera de que algún convocado lesionado se baje.
- AFP
La lista de lesionados cambia la dinámica
Las esperanzas de Mastantuono en el torneo dependen de las pruebas físicas de Nahuel Molina, Nico González y Gonzalo Montiel. Si alguno no las supera, Scaloni tendrá nuevas opciones tácticas antes de cerrar la convocatoria. Los campeones deben llegar en óptima forma para defender el título en el Grupo J ante Argelia, Austria y Jordania.