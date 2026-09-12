Mastantuono ha anunciado su llegada a la Serie A de forma espectacular. El cedido por el Real Madrid marcó un hat-trick para la Fiorentina el viernes y aseguró una victoria por 4-2 contra el Venezia.

Al hacerlo, superó a Messi como el argentino más joven en marcar un hat-trick en las cinco grandes ligas europeas. Mastantuono logró la histórica hazaña con apenas 19 años y 28 días. Su memorable triplete dio a la Fiorentina sus primeros puntos de la nueva campaña. La crucial victoria a domicilio también sitúa al conjunto italiano en el puesto 15 de la clasificación.