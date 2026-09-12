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Franco Mastantuono, cedido por el Real Madrid, bate un histórico récord de Lionel Messi con una brillante actuación en la Serie A
Mastantuono hace historia en Italia
Mastantuono ha anunciado su llegada a la Serie A de forma espectacular. El cedido por el Real Madrid marcó un hat-trick para la Fiorentina el viernes y aseguró una victoria por 4-2 contra el Venezia.
Al hacerlo, superó a Messi como el argentino más joven en marcar un hat-trick en las cinco grandes ligas europeas. Mastantuono logró la histórica hazaña con apenas 19 años y 28 días. Su memorable triplete dio a la Fiorentina sus primeros puntos de la nueva campaña. La crucial victoria a domicilio también sitúa al conjunto italiano en el puesto 15 de la clasificación.
A la sombra de una leyenda del Barcelona
Mastantuono es exactamente 231 días más joven de lo que era Messi cuando marcó su primer hat-trick con el Barcelona. El legendario delantero logró ese famoso hito ante el Real Madrid en marzo de 2007.
Las heroicidades del adolescente eran desesperadamente necesarias después de que Akor Adams adelantara al Venezia en el minuto 22. El centrocampista estadounidense Gianluca Busio dio la asistencia con una buena jugada previa para dar a los locales una ventaja temprana.
Mastantuono respondió de forma brillante al marcar dos veces en solo un minuto y 38 segundos en la media hora de partido. Completó su hat-trick a seis minutos del final, después de haberse convertido ya en el jugador más joven de la Fiorentina en marcar varios goles en un mismo partido.
Recuperándose de las dificultades en Madrid
La actuación supone un bienvenido regreso a la forma para un jugador considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial. Mastantuono irrumpió inicialmente en la escena al debutar con el primer equipo de River Plate con solo 16 años.
El Madrid se adelantó al Paris Saint-Germain para hacerse con su fichaje en el verano de 2025, firmando al joven con un contrato de seis años. Ese mismo mes también se convirtió en el jugador más joven en representar a la selección argentina.
Sin embargo, al extremo le costó adaptarse durante su primera temporada en España y le resultó difícil tener impacto en el Bernabéu. Marcó solo tres goles en 35 apariciones con el Madrid la temporada pasada, una cifra que ya ha igualado en apenas cinco partidos con la Fiorentina entre todas las competiciones.
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Mirando al futuro tras el mazazo del Mundial
Una difícil primera temporada en Europa acabó costándole a Mastantuono un puesto en la convocatoria de Argentina para el Mundial. Ahora, su cesión por una temporada en Italia le ofrece la plataforma perfecta para reconstruir su confianza y reencontrarse con su mejor versión.
Mastantuono espera aprovechar esta actuación histórica mientras la Fiorentina busca escalar posiciones en la clasificación de la Serie A. Si mantiene este toque demoledor de cara a portería, seguro que le espera un regreso triunfal a la dinámica de la selección.
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