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Franco Mastantuono aborda las enormes expectativas tras marcar su primer gol con Argentina
La exhibición dominante pone de relieve la profundidad de la plantilla
Argentina disfrutó de una noche productiva en Buenos Aires, donde desmanteló a Burkina Faso por 7-0 en un amistoso de claro dominio local. El equipo visitante llegó muy mermado tras retrasos en el viaje en Marruecos y disputas internas entre los jugadores, lo que le obligó a alinear un equipo de circunstancias con varios futbolistas sub-23. Lautaro Martínez abrió el marcador a los cuatro minutos al aprovechar el rechace de su penalti parado, lo que permitió a Lionel Scaloni rotar mucho y dar oportunidades a jugadores menos habituales tras el descanso.
- AFP
Momento histórico para la joven promesa del Madrid
El momento decisivo llegó en el minuto 57, cuando Leonel Flores filtró un pase para Facundo Medina, que la puso en el área, donde el inteligente amago de Lautaro permitió a Mastantuono marcar. El gol supuso un importante hito personal para el jugador de 19 años en su sexta internacionalidad absoluta, junto a otros jóvenes goleadores como Nico Paz y Gianluca Prestianni. En declaraciones a la cadena anfitriona, Mastantuono dijo: "Estoy muy feliz de volver a vestir la camiseta de la selección. Estoy encantado porque hoy también he conseguido marcar".
Lidiando con el peso de la expectación
Un intenso escrutinio ha acompañado al centrocampista desde su irrupción mediática en River Plate y su traspaso al Madrid, pero sigue decidido a disfrutar del fútbol. Hablando en la zona mixta sobre cómo maneja la presión que conlleva su perfil tanto en su club como a nivel internacional, Mastantuono explicó: «Sé que hay puestas grandes expectativas sobre mí; lo asumo, pero también tengo que jugar para mí mismo e intentar disfrutarlo. Estar en la selección junto a tantos jugadores experimentados me ayuda mucho».
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Construyendo una era apasionante
Argentina centra ahora su atención en el próximo amistoso contra Benín, que servirá como partido oficial de retirada internacional de Lionel Messi. El capitán quedó completamente fuera de la convocatoria para el partido contra Burkina Faso para asegurarse de que llegue plenamente descansado a su aparición de despedida. Después, el foco volverá a la generación emergente, con Mastantuono buscando trasladar su forma internacional a la Fiorentina cuando se reanude el fútbol doméstico.
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