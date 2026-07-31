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¿Franco Mastantuono a la Serie A? Tres clubes, interesados mientras el Real Madrid busca organizar un traspaso tras una difícil temporada de debut para el adolescente argentino
Mastantuono, listo para salir del Madrid
El Real Madrid se prepara para ceder este verano a la sensación adolescente Mastantuono, según Marca. Tras una reunión entre el club y los representantes del jugador a principios de esta semana, ambas partes acordaron que una salida temporal es el mejor paso para su desarrollo. El joven argentino tuvo dificultades para contar con minutos de forma constante durante su campaña de debut en el Santiago Bernabéu.
El Real Madrid está ahora convencido de que necesita jugar con regularidad en el primer equipo para mostrar el inmenso talento que originalmente le llevó a Europa. Se espera que agosto sea un mes decisivo para definir el futuro inmediato del adolescente. El club quiere asegurarse de encontrar el entorno perfecto para que siga creciendo en el continente.
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Los gigantes de la Serie A siguen de cerca al adolescente
Un regreso a su antiguo club, River Plate, surgió brevemente como una opción tentadora para el joven. Sin embargo, el Madrid cerró firmemente la puerta a cualquier movimiento de vuelta a Sudamérica e insistió en que debe continuar su proceso de maduración en Europa. Con un cambio a la Premier League también completamente descartado, Italia se ha convertido en el destino más probable.
El jugador de 18 años cuenta además con pasaporte italiano, lo que hace que un aterrizaje en la Serie A resulte muy atractivo para los posibles interesados. El mismo informe afirma que la Fiorentina ya ha realizado un contacto oficial con el Real Madrid por una posible cesión. Mientras tanto, el Nápoles y el AC Milan también siguen de cerca la situación, después de haber mostrado previamente interés por el argentino.
Buscando el encaje táctico perfecto
El objetivo principal del Madrid es encontrar un club que utilice a Mastantuono en su posición preferida de número 10. Esta demarcación central se adapta perfectamente a su estilo de juego y le permite marcar el ritmo del partido. Durante su etapa en la capital de España, el adolescente se vio obligado a adaptarse a sistemas tácticos desconocidos.
Ni Xabi Alonso ni Alvaro Arbeloa utilizaron un mediapunta clásico, lo que llevó con frecuencia al joven a jugar en la banda derecha. El Real Madrid está decidido a evitar que se repita ese desajuste posicional. Solo autorizará una cesión si el entrenador del club de destino garantiza que Mastantuono actuará como mediapunta.
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Los planes para la gira de pretemporada siguen siendo inciertos
A pesar de las conversaciones en curso sobre su traspaso, Mastantuono ha mantenido una relación positiva con el nuevo entrenador del primer equipo, Jose Mourinho. Sin embargo, sigue siendo totalmente incierto si viajará con la plantilla para su próxima gira de pretemporada. El gigante español se tomará su tiempo para evaluar cuidadosamente todas las ofertas que lleguen en las próximas semanas. Hasta que se tome una decisión definitiva, Mastantuono deberá esperar para descubrir dónde jugará esta temporada.
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