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Franck Kessie revela por qué rechazó sensacionalmente a la Juventus para cerrar su emotivo regreso a casa al Atalanta
Un regreso a casa impulsado por el corazón
Durante su presentación oficial en la Mino Favini New Balance Academy, el centrocampista se mostró transparente sobre la atracción que sigue sintiendo por su antiguo club. A pesar del importante interés de otros grandes del fútbol italiano, Kessie fue tajante al asegurar que Bérgamo era el único destino que realmente contempló cuando surgió la oportunidad de volver a vestir los colores del Atalanta.
Ante los medios presentes, el jugador de 29 años se mostró claro sobre sus vínculos emocionales con la ciudad y declaró: "Elegí al Atalanta porque fue una decisión tomada con el corazón. Me gustaría dar las gracias a Luca Percassi y a la propiedad por darme la oportunidad de volver a Bérgamo, que considero mi casa y la ciudad donde empezó todo. Gracias a ellos y al Atalanta, pude cumplir mi sueño de convertirme en futbolista profesional. El Atalanta me lo dio todo. Estoy muy orgulloso de estar de vuelta aquí y de formar parte de este proyecto".
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Plantón a la Atalanta para fichar por el Orobici
El mercado de fichajes rara vez está exento de complicaciones, y el movimiento de Kessie no fue una excepción. La Juventus había sido vinculada con fuerza al exjugador del AC Milan y del Barcelona durante todo el mercado, en busca de reforzar su centro del campo con su ya demostrada presencia física y su inteligencia táctica. Sin embargo, Kessie confirmó que no fue una decisión difícil regresar a Bérgamo pese a las conversaciones mantenidas con el conjunto turinés.
Al reflexionar sobre el interés de otros clubes, Kessie se mostró pragmático pero firme en su razonamiento. "Es normal que muchos equipos pregunten por un jugador que acaba de convertirse en agente libre. Hablé con otros equipos, naturalmente, pero esta opción me dio mucha confianza como jugador y como persona. Elegí al Atalanta porque fue una decisión tomada con el corazón. Cuando el Atalanta me pidió que volviera, quise regresar a casa", explicó.
Abrazando la revolución de Sarri
Kessie se incorpora a una Atalanta que ha experimentado una evolución significativa bajo la dirección de Maurizio Sarri. El director deportivo, Cristiano Giuntoli, aprovechó la presentación para reiterar la confianza del club en el veterano técnico, al que describió como "la persona adecuada para emprender este nuevo camino". El propio Kessie parece ilusionado ante la perspectiva de trabajar con Sarri, al señalar que está preparado para adaptar su juego a las exigencias específicas del entrenador. Ya sea como un sólido centrocampista box-to-box o en un rol táctico más especializado, el marfileño está centrado únicamente en el éxito colectivo, y no en los reconocimientos individuales, mientras se reintegra en la plantilla.
"Trabajamos duro juntos cada día. Para mí, no es un problema jugar como mediocentro posicional o incluso en un papel más de organizador. La prioridad es dar lo mejor de mí por el equipo y por la ciudad", declaró Kessie.
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Ambiciones de ganar títulos en Bérgamo
Aunque el sentimiento de su regreso es innegable, Kessie no ha vuelto a Bérgamo solo por nostalgia. El centrocampista se mostró ambicioso con los objetivos del club para la temporada 2026-27, al sugerir que la actual plantilla es capaz de competir por los máximos honores tanto en el fútbol nacional como en el continental. Con el Gewiss Stadium luciendo ahora una atmósfera más íntima e intensa debido a las recientes reformas, Kessie cree que el entorno está perfectamente preparado para que el Atalanta dé el siguiente paso en su desarrollo.
"Queremos pelear por todo aquí en Bérgamo. El Scudetto, la Coppa Italia, la Europa League, por eso estamos aquí. Queremos competir por todo", afirmó.
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