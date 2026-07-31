Francisco Conceição puede dejar la Juventus por el Manchester United; Joshua Zirkzee podría entrar en la operación. Jorge Mendes se mueve

El primero está en la lista de salidas, a un año de su llegada como agente libre tras su experiencia en el Lille. El propio interesado ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de quedarse en Turín, de respetar el contrato que expira en 2030 de 6 millones de euros por temporada, pero la Juventus tiene otros planes. Quiere venderlo para cuadrar las cuentas y financiar el mercado. A día de hoy, las mayores opciones pasan por volver a verle en la Ligue 1, donde gusta al Rennes y, sobre todo, al Paris FC, mientras que en la Premier League Crystal Palace y Aston Villa no han pasado de simples sondeos. La Juventus pide 30 millones de euros por su traspaso.