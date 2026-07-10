Francia teme por Mbappé: hielo en el tobillo y cambio obligado. ¿Cómo está? ¿Se perderá el duelo con España o Bélgica?

Luego, en la rueda de prensa, añadió:





«Siempre es bonito llegar a semifinales. Es un paso importante para nosotros. Estamos muy contentos. Para los veteranos es la tercera vez. Ahora solo pienso en recuperarnos y prepararnos para nuestro partido; claro que veremos el otro, como siempre, pero no tengo preferencia. Sea Bélgica o España, será una revancha, así que no me importa».





Me siento bien. Es un grupo al que quiero mucho: hay amigos de años y jóvenes que me ven como un veterano. Debo dar ejemplo emocional, pues en la concentración soy un jugador que sabe jugar al fútbol y el que más partidos ha disputado con este equipo. Sé lo que significa jugar a nivel mundial y debo transmitirlo a mis compañeros».