Francia teme por la lesión de Kylian Mbappé. El astro, decisivo ante Marruecos al abrir el marcador, tuvo que salir del campo en los últimos minutos tras un golpe. Las imágenes desde el banquillo mostraron su tobillo vendado y con hielo. Sin embargo, la estrella del Real Madrid ha tranquilizado a los Bleus al asegurar que se encuentra bien y que, probablemente, saldrá de titular en el próximo partido de los campeones del mundo de 2018, que se medirán a España o Bélgica.
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Francia teme por Mbappé: hielo en el tobillo y cambio obligado. ¿Cómo está? ¿Se perderá el duelo con España o Bélgica?
En beIN Sports, Mbappé habló sobre su estado físico y el momento en que pidió ser sustituido:«Estoy bien, recibí un golpe en el tobillo, pero estoy bien. En ese momento, Mateta estaba en mejor forma que yo para jugar los últimos 15 minutos, así que yo salí y él entró. Ha sido una buena decisión, porque él también estuvo a punto de marcar».
Luego, en la rueda de prensa, añadió:
«Siempre es bonito llegar a semifinales. Es un paso importante para nosotros. Estamos muy contentos. Para los veteranos es la tercera vez. Ahora solo pienso en recuperarnos y prepararnos para nuestro partido; claro que veremos el otro, como siempre, pero no tengo preferencia. Sea Bélgica o España, será una revancha, así que no me importa».
Me siento bien. Es un grupo al que quiero mucho: hay amigos de años y jóvenes que me ven como un veterano. Debo dar ejemplo emocional, pues en la concentración soy un jugador que sabe jugar al fútbol y el que más partidos ha disputado con este equipo. Sé lo que significa jugar a nivel mundial y debo transmitirlo a mis compañeros».
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