«Francia se enfrentó al mejor equipo del mundo»: Luis de la Fuente admite que España «se siente imbatible» tras su contundente victoria en la semifinal del Mundial

De la Fuente elogió a su plantilla tras arrollar a Francia, favorita del torneo, y alcanzar la segunda final de la Copa del Mundo. La victoria fue una lección de táctica que dejó a las francesas sin reacción.

«Nos sentimos imbatibles», declaró De la Fuente. «Ellas (Francia) se enfrentaron al mejor equipo del mundo. Tenemos esa ventaja. Estas jugadoras se lo merecen todo porque, día tras día, demuestran su compromiso, su generosidad, su solidaridad y su talento. Es maravilloso verlas jugar. Hoy ha sido todo un espectáculo. Lo que parece difícil, este equipo lo hace parecer fácil».