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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Francia se clasifica para las semifinales; Mbappé y Dembélé eliminan a Marruecos: ahora les espera España o Bélgica

Francia vs Marruecos
World Cup
Francia
Marruecos

Vive con nosotros EN DIRECTO los cuartos de final del Mundial 2026.

Cuartos de final del Mundial 2026

Francia-Marruecos 2-0

Goles: 60' Mbappé (F), 66' Dembélé (F)



La Francia de Didier Deschamps, favorita al título, vence 2-0 a Marruecos en el primer cuarto de final del Mundial 2026, reedición de la semifinal de Catar 2022 con idéntico marcador: Mbappé falló un penalti, pero luego marcó el 1-0con un tiro con efecto,su vigésimo gol en veinte partidos de Mundial y su octavo en este torneo. Dembélé sentenció con un disparo raso, su quinto tanto. Demasiado fuertes los franceses, que dominaron de principio a fin ante un Marruecos muy defensivo y sostenido por Bono. El partido, cargado de significados culturales, también define el pase a la semifinal del martes 14 de julio contra el ganador de España-Bélgica.



  • LOS OBJETIVOS Y LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS:

    88' - Barcola entra por la izquierda y dispara; Bono atrapa el balón.


    84' - Marruecos responde con un cabezazo tras un córner de El Aynaoui que se marcha por encima de Maignan.


    73' – Peligro para Francia: Upamecano despeja mal y el balón se marcha a córner.


    66' - ¡FRANCIA DUPLICA LA VENTAJA, DEMBÉLÉ! Mbappé asiste, disparo certero desde el borde del área y 2-0, quinto gol del delantero del PSG.


    60' - ¡FRANCIA ABRIR EL MARCADOR, MBAPPÉ EN SU MÁXIMA FORMA! Tras fallar el penalti, el 10 aprovecha la recuperación de Rabiot y el pase de Doue para lanzar un tiro con efecto desde el borde del área y batir a Bono. Octavo gol en el Mundial, igual que Messi; vigésimo gol en 20 partidos mundialistas.


    56' – Olise se marcha solo y asiste a Mbappé, cuyo disparo alto en uno contra uno es anulado por fuera de juego.


    54' – Dembélé cede a Doué, remate al centro, Bono responde.


    45'+2' - ¡TRAVESÍA DE DIGNE! Disparo potente del lateral ex de la Roma que, con la izquierda, obliga a Bono a desviar el balón al larguero.


    35' - Otra vez Bono, gran parada a disparo de Doué tras entrar en el área.


    32' Dembélé regresa y prueba un zurdazo con efecto que se marcha fuera.


    28' - ¡MBAPPÉ FALLÓ EL PENALTI, LO PARÓ BONO! Tiro raso a la izquierda que el portero detiene. El '10' se enfada por la demora tras el VAR.


    27' - ¡PENALTI A FAVORDE FRANCIA! Hakimi pierde el balón; Francia contraataca, el capitán entra al área, intenta un regate y es derribado por Mazraoui. El árbitro señala penalti.


    4' - Otra vez Francia. Upamecano cabecea al segundo palo y Bono salva el gol.


    3' - ¡Mbappé lo intenta nada más empezar! Disparo potente con la derecha, pero Bono lo detiene.

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  • EL MARCADOR:

    Francia-Marruecos 2-0

    Goles: 60' Mbappé (F), 66' Dembélé (F)


    Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé (87' Gusto), Upamecano, Saliba, Digne; Koné (70' Zaire-Emery), Rabiot; Dembélé, Olise, Doué (78' Barcola); Mbappé (78' Mateta). Seleccionador: Didier Deschamps.


    Marruecos (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah Eddine (74', El Ouahdi); Bouaddi (62', Amrabat), El Aynaoui; Talbi (85', Sbai), Ounahi, El Khannouss (62', Rahimi); Brahim Díaz (desde el 74’, Yassine). Entrenador: Ouahbi


    Amonestados: Diop (M)

    Expulsados: –

    Asistencia: Doué (F)

    Árbitro: Tello (ARG)

    Notas: Mbappé (F) falla un penalti en el min. 28.

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