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Gianluca Minchiotti

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Francia: Lizarazu, «contra» Mbappé por el Balón de Oro: «No puedes dárselo a alguien que no ha ganado nada»

K. Mbappe
Real Madrid

El exlateral de la Francia campeona del mundo en 1998 cree que el español Fabián Ruiz podría estar entre los favoritos.

Bixente Lizarazu, campeón del mundo con Francia en 1998, ha puesto en duda las opciones de Kylian Mbappé, delantero de la selección francesa y del Real Madrid, de conquistar el próximo Balón de Oro. Las palabras del exlateral llegan después de que Mbappé se hubiera postulado públicamente al premio, al definir su temporada como una oportunidad importante para ganarlo.


  • El problema, según Lizarazu, son sobre todo los trofeos, que en 2026 Mbappé no ganó. «No puedes darle el Balón de Oro a alguien que no ha ganado nada. Hay que valorar absolutamente los títulos», declaró el exlateral en Téléfoot.


    El francés señala en cambio al español Fabián Ruiz entre los principales candidatos: el centrocampista del PSG conquistó la Champions League y el Mundial con España, un doble triunfo que, según Lizarazu, podría resultar decisivo en la carrera por el premio: «Es el único que ha ganado ambas competiciones. No me sorprendería si conquistara el Balón de Oro, como ocurrió con Rodri».

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