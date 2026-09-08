Francia: Lizarazu, «contra» Mbappé por el Balón de Oro: «No puedes dárselo a alguien que no ha ganado nada»

El problema, según Lizarazu, son sobre todo los trofeos, que en 2026 Mbappé no ganó. «No puedes darle el Balón de Oro a alguien que no ha ganado nada. Hay que valorar absolutamente los títulos», declaró el exlateral en Téléfoot.





El francés señala en cambio al español Fabián Ruiz entre los principales candidatos: el centrocampista del PSG conquistó la Champions League y el Mundial con España, un doble triunfo que, según Lizarazu, podría resultar decisivo en la carrera por el premio: «Es el único que ha ganado ambas competiciones. No me sorprendería si conquistara el Balón de Oro, como ocurrió con Rodri».