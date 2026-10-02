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Francia-Italia, las notas de CM: Donnarumma, un número 1; Bastoni, renacido. Olise, un fenómeno; decepcionan Pio Esposito y Dembélé

Francia vs Italia
Francia
Italia
UEFA Nations League A

Las notas del partido correspondiente a la tercera jornada de la Nations League entre Francia e Italia, en el estadio Saint Denis de París: termina 1-1 con los goles de Olise y Bastoni.

Francia-Italia


FRANCIA:


Maignan 6,5 - Bueno y afortunado en la ocasión de Kean, no puede hacer nada en el gol de Bastoni. Gran parada al final de nuevo ante el delantero del Como, que salva el resultado


Kalulu 6 - El menos propositivo entre los laterales de la zaga francesa, mantiene muy bien la posición sin grandes sobresaltos.


Upamecano 5 - En la primera parte no concede espacios a Pio Esposito, en la segunda en cambio pasa por grandes dificultades con Kean, que aguanta físicamente: primero la amarilla por nerviosismo tras el rifirrafe, luego la roja por una ingenua sujeción. Entre los mejores del partido, lo arruina todo con la expulsión final. Y pone en riesgo a los suyos.


Jacquet 6,5 - Se apoya en su compañero para colocarse, pero está dotado de unos medios físicos y atléticos muy importantes, que lo convertirán en una pieza central en el proyecto de Zidane.


Truffert 5,5 - Bonito duelo con Kayode, en velocidad, tanto por delante como por detrás: sufre las incursiones del lateral del Brentford, a menudo tiene dificultades para contenerlo a él y a Sebastiano Esposito.


Cherki 6,5 - Intenta dar calidad a la circulación, fuerza la falta de la que nace el gol de Olise, propiciado por su toque en corto. Alineado como interior por Zidane, responde muy bien. (desde el 77' Camavinga 6,5: asusta a Donnarumma con dos muy buenos disparos desde fuera)


Da Cunha 5 - Ya desde el 1' asume grandes riesgos en la construcción de la jugada, su delicia pero también su cruz, vista la pelota sangrante que pierde en la acción del empate de Bastoni, impropia de él. Actuación manchada por este error, que cuesta el empate. (desde el 87' Lacroix sv)


Rabiot 5,5 - Bastante confuso en la construcción, genera peligro con un disparo desde fuera ante el que Donnarumma tiene que obrar un milagro, pero por lo demás prácticamente no se le ve nunca. Pase superficial para Da Cunha en la acción del empate


Olise 7,5 - Estrella un balón en el larguero y es una amenaza permanente, tiene la chispa típica de los futbolistas fuera de lo común. Y lo demuestra con la falta magistral que adelanta a Francia, un balón parado de fenómeno. El más fuerte de todos.


Dembélé 5 - El más apagado en ataque entre los suyos, remata contra Donnarumma a dos pasos del gol y le cuesta mucho generarse espacios para finalizar. Suspendido como capitán.


Doué 6 - Un quebradero de cabeza por la izquierda, roza el gol al inicio de la segunda parte, pero en general los defensores de Italia lo limitan bien y no es fácil con uno como él. (desde el 77' Barcola sv)


Seleccionador Zidane 6 - Visiblemente emocionado en su salida al campo, por primera vez en Francia como seleccionador, ni siquiera un campeón como él puede olvidar lo que pasó en Saint Denis en 1998 y el cariño que, con razón, le tributan los aficionados. Su Francia empieza tímida, pero tiene una gran calidad y a menudo va con el piloto automático: ¿bastará con gestionarla? Por ahora es suficiente, pero probablemente se esperaba algo más, en el resultado y en la actuación, como atestiguan algunos silbidos al final del partido.

  • ITALIA:


    Donnarumma 8 - Prácticamente inédito en la primera parte, y eso ya es noticia teniendo enfrente a Francia. Todo cambia en la reanudación: nada más empezar el segundo tiempo primero detiene a Douè, luego obra un milagro ante Dembelè y neutraliza también a Olise. Salva en el remate de Rabiot y después firma otra obra maestra en el descuento ante Camavinga. Ahora mismo es el mejor del mundo y lo demuestra en un estadio que le pitó por miedo.


    Kayode 7 - Incansable carrilero por la derecha, le pone a Kean un balón que solo había que empujar a la red y que su compañero falla de forma clamorosa. Sus saques de banda son siempre un peligro; en general demuestra que puede ser titular en esta Italia, entre carrera e incursiones.


    Scalvini 6,5 - Limpio, ordenado y acertado en los anticipos. Actuación sólida y sin apuros.


    Bastoni 7,5 - Después de Zenica parece haber crecido en liderazgo y personalidad. Se come a Da Cunha, le anticipa a 70 metros de su portería y firma el empate con un buen disparo, celebrado con enorme alegría, vistos los últimos meses tan difíciles: segundo gol seguido, tras el logrado ante Turquía. En el tramo final cierra de maravilla sobre Olise. Por fin el Bastoni del Inter también en la selección italiana: es el símbolo de la resiliencia de Italia.


    Calafiori 6 - Tiene que preocuparse más por defender que por atacar y lo hace sin errores, teniendo en cuenta los rivales.


    Frattesi 6,5 - Está bien al lanzar a Kayode en la acción que acaba en la clamorosa ocasión de Kean, busca siempre irrumpir en el área para ayudar a los delanteros y se queda muy cerca del gol de la ventaja primero en la asistencia de Pio Esposito y luego en el córner posterior, rozando su décimo gol con la selección italiana. (desde el 80' Doumbia s.c.)


    Tonali 5,5 - Mucho trabajo en el centro del campo, pero paga en la calidad de su propuesta los tres partidos seguidos sin descanso. Con razón Mancini le sustituye. (desde el 62' Barella 5,5: entra con muchas ganas y en el final tiene la ocasión para la victoria de Italia, pero la manda alta)


    Fagioli 6 - Intenta poner orden en la medular y administra bien, se ve obligado a ganarse la amarilla sobre Cherki, que sin embargo luego provoca la falta del gol de Olise. (desde el 90' Scamacca s.c.)


    Kean 6,5 - Perdona de forma clamorosa el gol de la ventaja a dos metros de Maignan, pero luego aguanta bien ante los corpulentos defensores franceses, protegiendo el balón en las transiciones. Tiene mala suerte en la acción del gol anulado por fuera de juego, luego se encara con Upamecano y ve la amarilla, pero logra que le expulsen gracias a su enorme fuerza física. En líneas generales pelea con mucha garra y roza el gol también al final.


    P. Esposito 5 - No lo tiene fácil ante los centrales franceses, aunque aun así le da un gran apoyo a Frattesi en la ocasión del final de la primera parte, pero su partido se limita a esa acción. Mal colocado en la barrera en la falta de Olise. Sufre muchísimo para superar a Upamecano, tanto en el cuerpo a cuerpo como en el regate, que no es su fuerte, y sale por las grandes dificultades, quizá también por cansancio. (desde el 62' Vergara 6,5 - Debut con la camiseta de Italia en un estadio encendido, entra con mucha personalidad y calidad, participando en la acción que acaba en gol y saliendo siempre muy bien, además de forzar la amarilla)


    S. Esposito 6,5 - Empieza muy bien, cómodo en el papel de extremo derecho ante Truffert pero también propositivo al espacio. Ahí arriba genera no pocos problemas a los franceses. (desde el 80' Maldini s.c.)


    Seleccionador Mancini 7 - Plantea de la manera correcta la fase sin balón, con nueve hombres por detrás de la pelota cuando toca defender, pero su Italia en la primera parte sale bien al contragolpe, rozando varias veces la ventaja y mostrándose a menudo brillante en las transiciones. En líneas generales transmite la sensación de estar tratando de reconstruir, antes que nada, un equipo que sepa siempre qué hacer y que tenga orgullo y ganas de jugar. Y no era fácil después de la derrota en el Olímpico ante Bélgica.

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