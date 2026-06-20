Francia hará tres cambios ante Irak; Bradley Barcola tendrá su oportunidad en el Mundial

Los cambios tácticos buscan reactivar el ataque tras un aburrido primer tiempo en el partido anterior. Francia apenas realizó un disparo en esa mitad, su peor marca en la fase de grupos de un Mundial desde 1966.

Para ganar creatividad, el cuerpo técnico planea alinear a Olise como mediapunta desde el inicio y mover a Ousmane Dembélé a su banda derecha natural. Además, Lucas Digne, del Aston Villa, podría reemplazar a Theo Hernández en el lateral izquierdo, mientras que Manu Koné, de la Roma, formará pareja en el centro del campo con Adrien Rabiot.