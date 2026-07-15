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Zinedine ZidaneGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Francia: estos son los plazos para la firma de Zidane como nuevo seleccionador

Francia
Fichajes
Z. Zidane

El ex Balón de Oro firmará tras el Mundial.

Según Fabrizio Romano, la Federación Francesa firmará los documentos con Zinedine Zidane tras el Mundial. Zidane rechazó otras ofertas en los últimos ocho meses; solo quería dirigir a Francia.

  • Zidane sustituirá a Didier Deschamps como seleccionador de Francia. Deschamps se marcha tras 14 años (2012-2026) y la final del tercer puesto del Mundial, el sábado entre Francia y el perdedor de Inglaterra-Argentina, será su último partido.


    Así arranca la era Zidane.


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