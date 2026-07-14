MAIGNAN 6: Sin paradas; recibió dos disparos y encajó dos goles, sin responsabilidad. Impreciso con el balón.





KOUNDE' 5,5: Baena no le complica la vida; se atreve poco en ataque por la inferioridad en el centro del campo y, con el paso de los minutos, pierde los nervios.





SALIBA 6: su partido, sin sobresaltos, dura 30 minutos; un problema de espalda le retira. Su salida modifica el juego francés. (30' LACROIX 4,5: físico notable, pero lento ante los más bajitos de España. Su fuerza bruta no basta. Desaparece en la construcción.





UPAMECANO 4,5: rompe la conexión con frecuencia. Decisivo ante Yamal, pero falla ante Olmo en el 2-0. Se hunde con la zaga.





DIGNE 4: su patada a Yamal que provocó el penalti es inaceptable para su experiencia. Nunca se recupera; en la segunda parte es el sparring de Yamal, quien lo humilla. ¿El balón? Lo vio al principio y al final, en medio del caos y el miedo (72' THEO HERNÁNDEZ6: entra y empuja, pero sirve de poco)





TCHOUAMENI5: sin filtro ni construcción, persigue el balón sin criterio. Desorientado en la presión, tarda en intervenir o cerrar espacios. 90 minutos a la deriva.





RABIOT 4: como en los dibujos, con la nubecita y las estrellitas tras un golpe en la cabeza. Termina atrapado en el «torito» español y no entiende nada. Ya amonestado, se juega la roja con una entrada dura a Fabián; Barton le perdona. Sale, con razón, en el descanso (46' KONE 5: calco del partido de Tchouameni. España siempre tiene un hombre más en el centro del campo, corre en vano).





DEMBELÉ 5: no encuentra su sitio, no apoya al centro del campo ni crea peligro. El individualismo no funciona.





OLISE 4: Actuación nerviosa, entrada brutal sobre Rodri que merecía tarjeta naranja (ni siquiera amarilla) y algunos pases erróneos de más. Deschamps lo cambia a la derecha, con Dembelé en el centro, pero las cosas no mejoran. Se limita a dar vueltas por el campo, juega por debajo de su ritmo, sus radares no captan emociones. Un partido sin emoción. En Dallas se esfuman sus opciones de Balón de Oro (72' CHERKI 5,5: aporta poco).





BARCOLA 6: el único que intenta crear, falla una ocasión clara. (57' DOUE' 5: entra y pierde a Porro, que marca ante Maignan. Error grave.)





MBAPPÉ 5: primer tiempo sin tiros y solo 14 toques. Intenta animar el partido con un par de disparos lejanos, sin éxito. Termina atrapado en la mediocridad y los nervios. Soñaba con una tercera final, pero la verá por TV, también traicionado por sus compañeros. Esta vez es el principal responsable: un líder solo de palabra. Su nerviosismo final no se justifica.





DESCHAMPS 5: Los cuatro de arriba no presionan, España domina y siempre tiene el balón. Deja a Olise demasiado tiempo en el campo y retira a Barcola sin motivo. Se va del banquillo con una decepción enorme. El sábado jugará el partido por el tercer puesto, pero ¿a quién le importa?



