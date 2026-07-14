Francia 0-2 España en la primera semifinal del Mundial 2026. La Roja ganó con goles de Oyarzabal, de penalti por falta de Digne sobre Yamal, y de Pedro Porro. El domingo a las 21:00 se medirá a Argentina o Inglaterra, que juegan mañana en Atlanta la segunda semifinal.
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Francia-España, las valoraciones de CM: Olise, Digne y Rabiot, un desastre; Mbappé, líder solo de boquilla. Rodri, todo un maestro; a Pedro Porro nunca le dan la oportunidad
LAS NOTAS DE FRANCIA
MAIGNAN 6: Sin paradas; recibió dos disparos y encajó dos goles, sin responsabilidad. Impreciso con el balón.
KOUNDE' 5,5: Baena no le complica la vida; se atreve poco en ataque por la inferioridad en el centro del campo y, con el paso de los minutos, pierde los nervios.
SALIBA 6: su partido, sin sobresaltos, dura 30 minutos; un problema de espalda le retira. Su salida modifica el juego francés. (30' LACROIX 4,5: físico notable, pero lento ante los más bajitos de España. Su fuerza bruta no basta. Desaparece en la construcción.
UPAMECANO 4,5: rompe la conexión con frecuencia. Decisivo ante Yamal, pero falla ante Olmo en el 2-0. Se hunde con la zaga.
DIGNE 4: su patada a Yamal que provocó el penalti es inaceptable para su experiencia. Nunca se recupera; en la segunda parte es el sparring de Yamal, quien lo humilla. ¿El balón? Lo vio al principio y al final, en medio del caos y el miedo (72' THEO HERNÁNDEZ6: entra y empuja, pero sirve de poco)
TCHOUAMENI5: sin filtro ni construcción, persigue el balón sin criterio. Desorientado en la presión, tarda en intervenir o cerrar espacios. 90 minutos a la deriva.
RABIOT 4: como en los dibujos, con la nubecita y las estrellitas tras un golpe en la cabeza. Termina atrapado en el «torito» español y no entiende nada. Ya amonestado, se juega la roja con una entrada dura a Fabián; Barton le perdona. Sale, con razón, en el descanso (46' KONE 5: calco del partido de Tchouameni. España siempre tiene un hombre más en el centro del campo, corre en vano).
DEMBELÉ 5: no encuentra su sitio, no apoya al centro del campo ni crea peligro. El individualismo no funciona.
OLISE 4: Actuación nerviosa, entrada brutal sobre Rodri que merecía tarjeta naranja (ni siquiera amarilla) y algunos pases erróneos de más. Deschamps lo cambia a la derecha, con Dembelé en el centro, pero las cosas no mejoran. Se limita a dar vueltas por el campo, juega por debajo de su ritmo, sus radares no captan emociones. Un partido sin emoción. En Dallas se esfuman sus opciones de Balón de Oro (72' CHERKI 5,5: aporta poco).
BARCOLA 6: el único que intenta crear, falla una ocasión clara. (57' DOUE' 5: entra y pierde a Porro, que marca ante Maignan. Error grave.)
MBAPPÉ 5: primer tiempo sin tiros y solo 14 toques. Intenta animar el partido con un par de disparos lejanos, sin éxito. Termina atrapado en la mediocridad y los nervios. Soñaba con una tercera final, pero la verá por TV, también traicionado por sus compañeros. Esta vez es el principal responsable: un líder solo de palabra. Su nerviosismo final no se justifica.
DESCHAMPS 5: Los cuatro de arriba no presionan, España domina y siempre tiene el balón. Deja a Olise demasiado tiempo en el campo y retira a Barcola sin motivo. Se va del banquillo con una decepción enorme. El sábado jugará el partido por el tercer puesto, pero ¿a quién le importa?
LAS CALIFICACIONES DE ESPAÑA
UNAI SIMON 7: En el 42’, sale a tiempo y frena a Mbappé cuando se plantaba solo ante su área. Espectador pasivo durante más de una hora, se manchó los guantes desviando a córner un disparo cruzado de Mbappé. Menos elegante, pero eficaz, fue su parada a Doué en el 81. Preciso y sin fallos en las salidas, transmite seguridad a la defensa menos superada del torneo.
PEDRO PORRO 8: atento en la marca sobre Barcola y valiente en sus subidas por la derecha junto a Yamal. Inicia y culmina con clase la jugada del 2-0, partiendo como lateral, pasando por el centro del campo y definiendo como delantero ante Maignan. Segundo gol en este Mundial, donde está brillando. (Desde el 83', LLORENTE sin nota)
CUBARSI' 7,5: desde su debut con el Barcelona y la selección, impresiona por la naturalidad con la que, siendo de la generación de 2007, se adapta a entornos muy competitivos. Este Mundial no es la excepción. A su gran labor defensiva suma un pase milimétrico a Yamal, que solo por centímetros no acabó en el 3-0.
LAPORTE 8: lidera la zaga, dirige salidas y coberturas, y resuelve con limpieza cada acción. Repele todo lo que llega a su zona y no se inmuta pese a la presión francesa. El mejor central del Mundial.
CUCURELLA 7,5: su centro largo, favorecido por la jugada de Yamal y el error de Digne, genera el penalti del 1-0. Ve la amarilla por una entrada innecesaria a Olise. En la segunda parte sube la intensidad, no se deja superar y bloquea un disparo peligroso de Mbappé desde la frontal.
FABIÁN RUIZ 7,5: de nuevo preferido ante la versión titubeante de Pedri, el ex del Nápoles responde con presencia atlética y manejo de balón. Tiene en sus pies el 2-0 en el área pequeña (38'), pero Upamecano lo evita en el último momento. Destaca en la segunda parte, cuando España busca el 2-0. (Desde el 77’, MERINO, s. n.)
RODRI 8: el «profesor», formado en la escuela de Guardiola, ha recuperado su mejor nivel tras la grave lesión de rodilla de 2024. Lo vemos en todas partes: anticipa, corta pases, intercepta y, luego, se ofrece como primera opción en la salida de balón.
YAMAL 6,5: el penalti que decantó el partido a favor de España es suyo al menos en un 50 %, ya que el resto lo puso Digne con una intervención sin sentido. Pero es él quien tiene el mérito de creer en un centro aparentemente inofensivo de Cucurella y de inducir a error al lateral francés. Al final de la primera parte combina con Dani Olmo y casi llega el segundo de Fabián. En la segunda parte sube su nivel y solo una decisión milimétrica del linier le niega el 3-0.
DANI OLMO 7,5: menos brillante que en otras ocasiones, pero decisivo: su combinación con Yamal deja a Fabián solo ante el portero. En la segunda parte dirige el juego y participa en la asistencia del 2-0 a Pedro Porro. (desde el 77' PEDRI sin nota)
BAENA 7: encarna el espíritu de sacrificio y la entrega al sistema, que también beneficia al «duendecillo» del Atlético. Corre por tres, auxilia a Cucurella ante Dembélé y Olise, y amenaza a la espalda de Koundé. (desde el 84’, NICO WILLIAMS, s. p.)
OYARZABAL 7: ya lleva 5 goles en este Mundial y 14 con España esta temporada. Muy subestimado: no solo por sus cifras, sino por su labor de enlace y su inteligencia para aparecer siempre en el lugar y momento justo. (desde el 74' FERRAN TORRES 6): rozó de cabeza el 3-0 que habría sentenciado antes el partido.
Entrenador DE LA FUENTE 8: gana el partido dando una lección a Deschamps y a una Francia aparentemente invulnerable. El control del balón y el dominio del centro del campo fueron clave en una victoria nunca en duda. Una auténtica lección de fútbol.
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