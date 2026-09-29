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Francia, Diouf: "Estudio los movimientos defensivos con vídeos. Me divierto más cuando juego en mi posición"

Francia
Belgium vs Francia
Belgium
UEFA Nations League A
A. Diouf

Andy Diouf, extremo del Inter, habló de la victoria de Francia sobre Bélgica: "Ha sido una gran victoria, estoy muy contento. Ha habido cambios respecto al primer partido con Turquía, pero en este grupo hay mucha calidad y todos pueden jugar. Hay que seguir así. Para mí era la primera vez como lateral izquierdo, jugar con futbolistas de calidad me ha ayudado. Zidane me dio muchas indicaciones antes del partido, he estudiado con la ayuda de los vídeos los movimientos defensivos que tenía que hacer. Con el balón en los pies, el míster me dijo que hiciera mi juego, que hiciera lo que sé hacer.

  • EL VERDADERO PAPEL

    "¿Nuevo rol? No lo pienso demasiado. También en el Inter ocupo una posición que no es necesariamente la mía. Pero lo más importante es estar en el campo y ayudar al equipo. Me divierto. Me divierto más cuando juego en mi posición, pero me divierto igualmente".

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