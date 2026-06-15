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Gianluca Minchiotti

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Francia, Deschamps: «España es la gran favorita del Mundial»

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D. Deschamps

Habla el seleccionador de los Bleus, en su último Mundial al frente de la selección francesa

Didier Deschamps, seleccionador de Francia —campeona del mundo en 2018 y subcampeona en 2022— afronta su último Mundial al frente de los Bleus. Mañana debutará contra Senegal: «Es una de las mejores selecciones del mundo y, por supuesto, de África. Varios de sus jugadores militan en los mejores clubes. Tienen un centro del campo sólido y una defensa que ya brilló en la Copa Africana de Naciones. Senegal es atlético, pero no solo eso. Será un debut en el Mundial, en un grupo donde también están Irak y Noruega».

  • ESPAÑA, GRAN FAVORITA

    A continuación, el excentrocampista (campeón del mundo como jugador y capitán en 1998) amplía el tema: «Solo veo un equipo favorito: España. Francia quiere ganar, pero es un camino largo y difícil. Tenemos potencial, como muestran las dos últimas ediciones. Varios jugadores de alto nivel debutarán en un Mundial, así que no veo a Francia por encima. Para mí, España es la gran favorita».

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