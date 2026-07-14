Francia, Deschamps arremete: «No soy un quejica. Os pregunto: ¿tiene este árbitro el nivel necesario para arbitrar una semifinal del Mundial?»

Iván Barton, árbitro salvadoreño de 35 años, ya había hecho historia al expulsar a un jugador por taparse la boca al hablarle a un rival (Almirón en Paraguay-Turquía). Su arbitraje no convenció, pero no fue parcial: se le escapó una amarilla a Olise y una segunda a Rabiot por entrada tardía sobre Fabián.





En el 44’, señala un tiro libre para Francia por una entrada de Fabián sobre Dembélé, pero tras unos segundos y quizá tras la indicación de un asistente, revierte ladecisión y concede la falta a España.