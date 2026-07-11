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Karim Malim

Traducido por

Francia da un paso atrás y Marruecos se desmorona... ¿Cómo ha cambiado la inmigración el panorama del Mundial?

FEATURES
A. Hakimi
K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
Francia vs España
España
Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
Marruecos
Francia
España
Inglaterra
EE. UU.
Argentina
Egipto
Brasil
Noruega
Irak
Argelia
Jordania

La otra cara del Mundial

Al empezar el Mundial, las banderas ondean, suenan los himnos y la rivalidad entre selecciones parece la esencia de la identidad nacional.

Sin embargo, tras este escenario tradicional se esconde una realidad más compleja: muchas de las estrellas del torneo nacieron fuera de los países a los que representan, o proceden de familias que emigraron hace años, y hoy en día son una pieza fundamental del éxito de sus selecciones.

Esta idea, que siempre ha generado debate en el fútbol, inspiró un experimento digital que respondió a una pregunta inusual: ¿cómo sería el Mundial sin jugadores nacidos fuera de su país o con raíces inmigrantes?

Los resultados sorprendieron: Francia dejó de ser la selección más fuerte y España pasó a liderar; Marruecos fue de los más perjudicados, mientras que Brasil y Argentina apenas variaron. Esto muestra cómo la inmigración marca el equilibrio de poder en el fútbol actual.

El análisis usó el «factor de inmigración», una métrica que mide el aporte de la inmigración al potencial de cada selección, según el diario español «Marca».

Consiste en calcular la media de valoración de todos los jugadores de cada selección, no solo del once titular, y luego volver a calcularla tras excluir a quienes nacieron fuera del país o son hijos de inmigrantes.

Los jugadores excluidos se reasignan a sus países de origen (si participan) y el resto se completa con futbolistas de menor valoración.

El objetivo no es predecir resultados ni emitir juicios, sino mostrar cómo la inmigración influye en el nivel de cada selección en esta edición del torneo.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Francia lidera... hasta que cambien las cuentas.

    Antes del experimento, Francia lideraba con 83,2 puntos, seguida de España (82,8). Brasil era tercera con 81,8, por delante de Alemania (81,7). Portugal (81,5), Inglaterra (81,3), Argentina (80,6) y Países Bajos (80,5), mientras que Bélgica (78,8) y Croacia (77,1) completaban el top-10.

    Entre las selecciones árabes y africanas, Egipto fue undécimo con 76,9 puntos, seguido de Senegal, Suiza, Marruecos y Costa de Marfil, antes de que continuara el resto de la clasificación hasta Australia, que cerró la lista.

    Al activar la opción «excluir a los inmigrantes», el panorama cambió: Francia perdió el liderato, España lo tomó y Marruecos cayó dieciocho puestos. Brasil y Argentina apenas se vieron afectadas, lo que muestra cómo el efecto de la inmigración depende de la composición de cada selección.

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  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Francia... una potencia forjada por la inmigración

    La experiencia muestra que la selección francesa es un claro ejemplo del impacto de la inmigración en el fútbol moderno. A lo largo de décadas, el éxito de los «Les Bleus» ha estado ligado a generaciones de jugadores de origen inmigrante que han aportado grandes triunfos, desde la Copa del Mundo de 1998 hasta la de 2018.

    Este éxito no es casual: es fruto de un sistema que aprovecha la diversidad cultural y social de Francia y la transforma en talento desde las canteras y los barrios populares.

    Arturo Scartazini, desarrollador de la herramienta «factor de inmigración», explica que esperaban un descenso mayor en el nivel de Francia tras excluir a los jugadores de origen inmigrante, pero el impacto fue menor del previsto.

    El modelo estadístico incluye a algunos jugadores con raíces francesas que defienden a otras selecciones, lo que suaviza el descenso.

    Aun así, Francia cayó del primer al quinto puesto, lo que muestra el peso de la inmigración en su éxito reciente.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Por qué lideró España?

    España mostró un modelo opuesto: solo tres de sus convocados son inmigrantes o hijos de inmigrantes —Lamine Yamal, Nico Williams y Émerick Laporte—.

    Aunque son pilares, la profundidad técnica del resto del plantel hace que su ausencia pese menos que en Francia, por lo que España lidera la nueva clasificación.

    La selección cuenta con estrellas de alto nivel como Rodri, Pedri, David Raya, Fabián Ruiz, Dani Olmo y Unai Simón, además de Mikel Merino, Gavi, Zubimendi, Ceballos, Ferran Torres, Eric García y otros jugadores que aportan gran profundidad en todas las líneas.

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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal se marcha, pero Hakimi vuelve.

    Este experimento no solo excluye jugadores, sino que los reasigna a los países con los que tienen vínculo.

    Así, la salida de Lamine Yamal de la selección española no implicaría un colapso, pues el estudio plantea el regreso de Achraf Hakimi, quien nació en España y se formó en la cantera del Real Madrid antes de elegir representar a Marruecos.

    Skaratzini aclara que el experimento no busca cambiar las normas de la FIFA ni cuestionar las elecciones de los jugadores, sino mostrar la magnitud del trasvase de talentos entre países de nacimiento, raíces y pertenencia deportiva.

    Así, aunque Yamal no estuviera disponible, la presencia de Hakimi compensaría su baja y permitiría a España mantenerse en lo más alto de la clasificación.

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    La fuerza de España no reside solo en las cifras

    El estudio concluye que el éxito de la selección española se basa no solo en su amplia cantera, sino también en la integración de jugadores de diversos orígenes culturales en un mismo proyecto deportivo.

    Flamen Yamal, nacido en España de padre marroquí y madre de Guinea Ecuatorial, es un símbolo de la nueva generación, mientras que Nico Williams, hijo de padres ghaneses, representa otra historia de integración y éxito.

    Aymeric Laporte, nacido en Francia y nacionalizado español, ejemplifica a quienes eligen representar otra selección.

    El estudio concluye que esta diversidad no diluye la identidad de la selección, sino que refleja la realidad de una España que sabe combinar su talento local con la riqueza social, convirtiéndose en la mayor beneficiaria de este escenario hipotético.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marruecos... el más afectado por el experimento

    Francia perdió el liderato, pero Marruecos fue el gran perdedor en este escenario hipotético. El equipo, que arrancó en el puesto 14 con 75,4 puntos, cayó 18 posiciones al excluir a los jugadores nacidos fuera del país o con origen inmigrante, el mayor retroceso del estudio.

    Este descenso no sorprende, pues la Federación Marroquí ha buscado desde hace años atraer a jugadores de origen marroquí residentes en Europa, sobre todo en Francia, España, Bélgica y Países Bajos.

    Esta política ha sido clave para el éxito de los «Leones del Atlas», ya que la Federación convenció a muchos jóvenes talentos para que representaran a Marruecos en lugar de a las selecciones europeas en las que se formaron, lo que se reflejó en los buenos resultados recientes.

    Arturo Scartazini afirma que Marruecos es el caso más claro del estudio, pues muchos de sus jugadores nacieron fuera del país, lo que explica el fuerte descenso en la clasificación tras su exclusión.

    No obstante, aclara que nacer fuera no resta identidad ni vínculo con Marruecos, pues estos jugadores conservan sus raíces y eligen representar al país por voluntad propia.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Brasil y Argentina... los menos afectados

    Por el contrario, el estudio reveló que las selecciones de Brasil y Argentina fueron las menos afectadas por la exclusión de los jugadores expatriados.

    Brasil, tercero en la clasificación inicial, y Argentina mantuvieron casi su posición, pues dependen sobre todo de jugadores formados en sus países y no de la diáspora o de futbolistas extranjeros.

    Según los autores, este patrón muestra una autosuficiencia en la formación de talento, por lo que el efecto de la inmigración resulta limitado frente a otros equipos.

    El estudio advierte que el impacto de la inmigración no es igual en todos los países, pues cada uno tiene una historia social y patrones migratorios distintos.

    En Europa Occidental, las oleadas migratorias han nutrido a las selecciones con jugadores formados en el continente, mientras que muchos países africanos han integrado a miembros de la diáspora europea en sus proyectos deportivos.

    En definitiva, el fútbol actual es el fruto de una interacción constante entre países de origen, residencia y raíces familiares, un reflejo de la movilidad humana más que de las fronteras tradicionales.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Más que simples cifras

    El estudio no solo analiza la clasificación deportiva, sino que destaca una dimensión social clave: la identidad nacional en el fútbol es más compleja de lo que parece.

    Por ejemplo, un jugador puede nacer en Madrid, formarse en la cantera del Real Madrid y luego elegir representar a Marruecos; otro puede nacer en Francia y acabar siendo pilar de la selección española; o un tercero, criado en Europa, puede defender a una selección africana por sus raíces familiares.

    Estos casos muestran que las selecciones ya no reflejan solo el lugar de nacimiento, sino historias humanas marcadas por la inmigración y la pertenencia.

    Pese a su atractivo, los autores aclaran que los resultados son una hipótesis basada en la valoración media de los jugadores.

    Además, el modelo omite factores clave como la compenetración, las tácticas, la experiencia, la forma física, las lesiones, el trabajo del entrenador y la presión de un Mundial.

    Además, la definición misma de «jugador inmigrante» sigue siendo objeto de debate, pues nacer fuera de un país no implica necesariamente que el futbolista sea inmigrante o tenga doble nacionalidad, como reconocen los responsables del proyecto.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La inmigración forma parte de la identidad del fútbol moderno.

    Pese a las reservas, la prueba muestra una realidad innegable: el fútbol internacional refleja más la movilidad global que las fronteras nacionales.

    Excluir a los jugadores de origen inmigrante no solo modifica los nombres de las selecciones, sino que redibuja el panorama competitivo, altera el equilibrio de fuerzas y afecta las opciones de título.

    La fuerza de selecciones como Francia, España, Marruecos, Inglaterra, Bélgica, Países Bajos y Suiza no depende solo del talento local, sino de su capacidad para integrar jugadores con múltiples identidades culturales.

    En definitiva, un Mundial sin hijos de inmigrantes sería menos diverso, menos rico y ajeno a la realidad del fútbol en 2026.

    Es posible que cambien las jerarquías y los favoritos, pero lo cierto es que el fútbol actual refleja sociedades moldeadas por la inmigración y la diversidad cultural.

    Las selecciones ya no son solo equipos que representan fronteras, sino historias humanas entrelazadas, pues cada jugador lleva varias identidades antes de elegir una camiseta. Así, la inmigración deja de ser marginal y se convierte en un factor clave que dibuja el fútbol actual y forja a sus héroes.