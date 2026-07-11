Francia da un paso atrás y Marruecos se desmorona... ¿Cómo ha cambiado la inmigración el panorama del Mundial?

Al empezar el Mundial, las banderas ondean, suenan los himnos y la rivalidad entre selecciones parece la esencia de la identidad nacional.

Sin embargo, tras este escenario tradicional se esconde una realidad más compleja: muchas de las estrellas del torneo nacieron fuera de los países a los que representan, o proceden de familias que emigraron hace años, y hoy en día son una pieza fundamental del éxito de sus selecciones.

Esta idea, que siempre ha generado debate en el fútbol, inspiró un experimento digital que respondió a una pregunta inusual: ¿cómo sería el Mundial sin jugadores nacidos fuera de su país o con raíces inmigrantes?

Los resultados sorprendieron: Francia dejó de ser la selección más fuerte y España pasó a liderar; Marruecos fue de los más perjudicados, mientras que Brasil y Argentina apenas variaron. Esto muestra cómo la inmigración marca el equilibrio de poder en el fútbol actual.

El análisis usó el «factor de inmigración», una métrica que mide el aporte de la inmigración al potencial de cada selección, según el diario español «Marca».

Consiste en calcular la media de valoración de todos los jugadores de cada selección, no solo del once titular, y luego volver a calcularla tras excluir a quienes nacieron fuera del país o son hijos de inmigrantes.

Los jugadores excluidos se reasignan a sus países de origen (si participan) y el resto se completa con futbolistas de menor valoración.

El objetivo no es predecir resultados ni emitir juicios, sino mostrar cómo la inmigración influye en el nivel de cada selección en esta edición del torneo.