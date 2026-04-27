Francesco Farioli responde con firmeza a los rumores sobre el puesto en el Chelsea mientras el Oporto se acerca al título de liga

Farioli se ha desvinculado del banquillo del Chelsea y ha reiterado que su futuro inmediato está en Portugal. Desde que llegó al Oporto en julio, su reputación ha crecido: tiene un 74 % de victorias. Tras ganar 2-1 al Estrela da Amadora el domingo, afirmó: «Soy el entrenador del Oporto y estoy muy contento de estar aquí».

Preguntado si se quedaría pese a una oferta millonaria del Chelsea, respondió sin titubear: «Sí, por supuesto».