Foxborough amenaza con retirar la licencia para la Copa del Mundo de 2026 por una disputa sobre seguridad por valor de 7,8 millones de dólares

Según ESPN, los dirigentes municipales han fijado el 17 de marzo como fecha límite para resolver las cuestiones relacionadas con la financiación de la seguridad, advirtiendo que no se puede esperar que los contribuyentes locales adelanten los costes antes de que se conceda la licencia.

A menos de cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo de 2026, la alcaldesa de Foxborough, Paige Duncan, declaró a ESPN que, aunque la ciudad está comprometida con la celebración del torneo mundial, necesita tener claro de dónde procederá el dinero antes de seguir adelante.

«Si nadie aporta dinero, no habrá Mundial en Foxborough», afirmó Duncan.