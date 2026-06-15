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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Foto: Grave acusación de racismo en el partido entre Alemania y Curazao

Alemania vs Curacao
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EE. UU.

El domingo, en el Mundial, Alemania venció 7-1 a Curazao, pero el encuentro se vio empañado por un gesto racista.

Según «The Athletic», el árbitro australiano Sean Evans, encargado del VAR en el partido, hizo un gesto conocido como «poder blanco».

Consiste en tocar el pulgar con el índice y extender el resto de los dedos; aunque antes se interpretaba como “bien”, en los últimos años se usa como símbolo de la superioridad blanca.

Los tres dedos restantes dibujan una W de “White” (blanco) y la posición del pulgar y el índice forman una P de “Power” (poder).

El extremista australiano Brenton Tarrant, partidario de la supremacía blanca, usó este gesto en 2019 durante su comparecencia en tribunal tras ser detenido por matar a 50 personas en el ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda.

  • evanskooora

    Símbolo de la extrema derecha y el neonazismo

    Las cámaras mostraron a Sean Evans con la mano en una posición sospechosa durante el Alemania-Curazao.

    Un portavoz de la FIFA confirmó que la organización conoce el incidente, pero rehusó hacer más comentarios.

    La red Fare Network, que lucha contra la discriminación en el fútbol, emitió un comunicado el domingo por la noche: «Nuestros expertos consideran que el gesto se asemeja claramente al símbolo de la mano invertida “OK”, usado como signo de poder blanco en círculos de extrema derecha de todo el mundo».

    El texto preguntaba: «¿Por qué un árbitro de vídeo muestra este símbolo en un evento futbolístico mundial justo cuando sabe que lo enfocan las cámaras? Solo se puede interpretar como una transmisión deliberada de un símbolo de la extrema derecha y el neonazismo».

    Y concluyó: «El público internacional que ve los partidos por televisión no debería verse expuesto a personas de extrema derecha que utilizan símbolos neonazis mientras se preparan para ver un partido».

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