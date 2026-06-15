Foto: Grave acusación de racismo en el partido entre Alemania y Curazao

El domingo, en el Mundial, Alemania venció 7-1 a Curazao, pero el encuentro se vio empañado por un gesto racista.

Según «The Athletic», el árbitro australiano Sean Evans, encargado del VAR en el partido, hizo un gesto conocido como «poder blanco».

Consiste en tocar el pulgar con el índice y extender el resto de los dedos; aunque antes se interpretaba como “bien”, en los últimos años se usa como símbolo de la superioridad blanca.

Los tres dedos restantes dibujan una W de “White” (blanco) y la posición del pulgar y el índice forman una P de “Power” (poder).

El extremista australiano Brenton Tarrant, partidario de la supremacía blanca, usó este gesto en 2019 durante su comparecencia en tribunal tras ser detenido por matar a 50 personas en el ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda.