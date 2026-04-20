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FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
Nino Duit

Traducido por

«Foto del año»: los aficionados del FC Bayern lanzan dos mensajes claros durante la celebración del título

Bundesliga
FEATURES
Bayern Múnich
V. Kompany
J. Kimmich
M. Neuer
H. Kane
Bayern Múnich vs VfB Stuttgart
VfB Stuttgart

El FC Bayern se ha proclamado campeón de Alemania por 35.ª vez. El protagonista de las celebraciones fue el entrenador Vincent Kompany, junto con el anhelo de más títulos.

Parecía que Vincent Kompany no quería unirse a la celebración. El equipo festejaba el 35.º título con los aficionados frente a la tribuna sur, y el cuerpo técnico, liderado por Kompany, observaba desde atrás. Manuel Neuer los llamó varias veces; al final, aceptaron acercarse, aunque a regañadientes.

  • Al llegar al frente, la grada sur coreó a voz en grito el nombre de Kompany, y entonces el belga de 40 años se desató por completo. Extasiado, levantó los puños en señal de victoria y los aficionados vitorearon con fuerza, casi más que cuando se marcaban los goles o al pitido final. Más tarde, el presidente Herbert Hainer calificaría esta escena como la «imagen del año».

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    FC Bayern: Vuelven a aflorar los recuerdos de 2013

    Hacía mucho que los aficionados del Bayern no mostraban tanto cariño público a un entrenador como con Kompany. Ni Thomas Tuchel ni Julian Nagelsmann lo lograron. Hansi Flick, último técnico en ganar el triplete, quizá lo habría conseguido en 2020, pero la pandemia complicaba las muestras colectivas de afecto. Niko Kovac nunca fue el favorito, y las estrellas Pep Guardiola y Carlo Ancelotti parecían inaccesibles. Hay que retroceder hasta Jupp Heynckes, campeón del triplete de 2013, para hallar un referente similar. 

    Ese ambiente recuerda al de hace 13 años, según el presidente Jan-Christian Dreesen. Con su estilo cercano y claro, Kompany ha devuelto la calma al club y ha reducido las distracciones. Además, su equipo practica un fútbol atractivo, dominante y ganador. 

    El equipo ha marcado 161 goles en 47 partidos oficiales, récord histórico del club. La última prueba de su dominio llegó en el momento clave: el título se selló con un once de reservas —ocho cambios respecto al partido contra el Real Madrid— y sin sufrir ante el tercer clasificado. Que semejantes rotaciones funcionen demuestra la excelente gestión de plantilla de Kompany: bajo su mando, todos se sienten importantes.

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    El FC Bayern aspira a conseguir el tercer triplete de la historia del club

    Según Hainer, Kompany es «como ganar la lotería». Hace dos años, recordemos, llegó como sexto candidato en la lista de entrenadores deseados. Para que pase a la historia del Bayern como un grande, necesita más que ligas: hace falta un triplete. Desde el triplete de 2020, las opciones no habían sido tan favorables. Este miércoles los bávaros disputarán las semifinales de Copa ante el Bayer Leverkusen y, en Champions, se medirán al vigente campeón, el París Saint-Germain. 

    Durante la celebración, la afición coreó «Copa de Europa» y «Berlín, Berlín, nos vamos a Berlín», un segundo mensaje claro tras las muestras de cariño a Kompany: el título es bueno, pero no basta. Entrenador y jugadores cantaron con fervor, una transición impecable de la breve fiesta a los próximos partidos. 

    Sin duchas de cerveza, sin trofeo ni fiesta posterior, el plantel se mantuvo enfocado. «Hoy no celebramos más», afirmó Joshua Kimmich. Harry Kane añadió que Kompany ya preparaba el análisis del Leverkusen.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    FechaPartidoCompetición
    Miércoles, 22 de abrilBayer Leverkusen vs. FC BayernCopa DFB
    Sábado 25 de abrilFSV Mainz 05 vs. FC BayernBundesliga
    Martes 28 de abrilParis Saint-Germain vs. FC BayernLiga de Campeones
    Sábado 2 de mayoFC Bayern vs. 1. FC HeidenheimBundesliga
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