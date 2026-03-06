«¡Forca Rodrygo!» - Las estrellas del Real Madrid aprovechan el partido contra el Celta de Vigo para presentar las camisetas en apoyo a su compañero tras la cruel lesión de ligamento cruzado anterior

En las redessociales, el jugador compartió su dolor: «Uno de los peores días de mi vida, siempre temí esta lesión. Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente». A pesar del dolor, se mantuvo fuerte y añadió: «Me pierdo el resto de la temporada con mi club y el Mundial con mi país, un sueño que todos saben lo mucho que significa para mí. Y lo único que puedo hacer es ser fuerte como siempre; esto no es nada nuevo».