Ryan Kelly

Football Manager 26 jóvenes prodigios: Mejores jóvenes delanteros, centrocampistas, defensores y porteros para fichar en FM26

Ya sea que estés planeando construir una dinastía sobre una base de los mejores jugadores jóvenes del mundo o que busques talento sin explotar para obtener ganancias mediante una venta, te tenemos cubierto.

Football Manager 26 está ahora disponible y, si eres como nosotros, tendrás el juego encendido, listo para embarcarte en un nuevo desafío.

Uno de los aspectos más gratificantes y emocionantes de Football Manager (como Championship Manager antes de él, para aquellos de nosotros de cierta época), es descubrir gemas ocultas y nutrir a los jóvenes prodigios adecuadamente para que alcancen su máximo potencial y se conviertan en maestros del universo futbolístico en constante expansión.   

Estar atento a los jóvenes talentos es una consideración clave, ya sea que estés manejando el club más grande del mundo o luchando en la parte baja de la pirámide del fútbol, donde uno o dos talentos brillantes pueden encender una llamarada de gloria a través de las divisiones.

Aquí, GOAL te trae los mejores jugadores jóvenes menores de 20 años para fichar en FM26, basados en su capacidad potencial.

*Hemos limitado la lista para incluir solo jugadores que tienen 19 años o menos al comienzo del juego. (No se siente correcto describir a un joven de 20 años como un prodigio.)

    Delanteros y atacantes prodigios en Football Manager 26

    JugadorClubEdadPos.Nacionalidad
    EndrickReal Madrid18AMR, STBrasil
    Eli Junior KroupiBournemouth19STFrancia
    Dastan SatpayevFC Kairat16AMRL, STKazajistán
    Daulet OrynbasarFC Kairat16STKazajistán
    Sami BouhoudanePSV17STPaíses Bajos
    Emre UnuvarAjaz17STPaíses Bajos
    Francesco CamardaAC Milan17STItalia
    Harry GrayLeeds United16AMRC, STInglaterra
    Jayden DannsLiverpool19AMLC, STInglaterra
    Jaime BarrosoReal Madrid17STEspaña
    Djylian N'GuessanSaint-Etienne16STFrancia
    Alejandro Gomes RodriguezLyon17AML, STInglaterra
    Semih KilicsoyBesiktas19AMRL, STTurquía
    Marc GuiuChelsea19STEspaña
    Stefanos TzimasBrighton19STGrecia

    Dicen que marcar goles es lo más difícil en el fútbol, pero no falta talento alineándose para convertirse en el próximo gran goleador. 

    Aunque las cosas no han despegado como le hubiera gustado en el mundo real, el delantero del Real Madrid Endrick encabeza la lista en FM26 cuando se trata de delanteros de alto potencial en el juego. Por supuesto, dada su reputación mundial y el hecho de que es jugador del Madrid, costará un buen dinero si deseas ficharlo, especialmente al inicio del juego.

    El dúo kazajo Daulet Orynbasar y Dastan Satpayev son alternativas mucho más económicas, si estás trabajando con un presupuesto, o podrías tener suerte buscando un préstamo para el compañero de equipo de Endrick en el Real, Jaime Barroso

    Harry Gray parece que podría ser el próximo gran nombre de Inglaterra, con grandes esperanzas para el delantero en Leeds United, junto a jugadores como el de Lyon, Alejandro Gomes Rodriguez, y el joven de Liverpool, Jayden Danns.

    Centrocampistas prodigio de Football Manager 26

    JugadorClubEdadPos.Nacionalidad
    Lamine YamalBarcelona18M/AMREspaña
    EstevaoChelsea18AMRCBrasil
    Ethan NwaneriArsenal18MC, AMRLCInglaterra
    Franco MastantuonoReal Madrid17AMRCArgentina
    Luca Williams-BarnettTottenham16AMRLC, STInglaterra
    Rodrigo MoraPorto18AMLCPortugal
    Ayyoub BouaddiLille17DM, MCFrancia
    Gilberto MoraTijuana16AMLCMéxico
    Abdellah OuzaneAjax16M/AMCMarruecos
    Can UzunFrankfurt19MC, AMLCTurquía
    Guille FernandezBarcelona17M/AMCEspaña
    Lucas BergvallTottenham19DM, M/AMCSuecia
    Kerim AlajbegovicSalzburg17ML, AMRLCBosnia-Herzegovina
    Gabriel MecGremio17AMRLBrasil
    Rio NgumohaLiverpool16AMRLInglaterra
    Nathan De CatAnderlecht16DM, MCBélgica
    Marc BernalBarcelona18DM, MCEspaña
    Kennet EichhornHertha BSC15DM, MCAlemania

    Cuando se trata del mediocampo, ya sea que busques un mediocampista defensivo sólido como una roca o un brillante creador de juego ofensivo, hay muchos jugadores jóvenes para emocionarse en FM26. 

    Jugadores como Lamine Yamal, Estevao y Franco Mastantuono han sido durante mucho tiempo aclamados como las próximas estrellas mundiales del fútbol. Sus habilidades significan que han estado en el radar desde hace tiempo, con Yamal y Estevao en particular ya brillando en el Barcelona y el Chelsea, respectivamente. Necesitarás un gran presupuesto de transferencias si quieres tener una oportunidad de atraer a estos talentos a tu equipo. 

    Sin embargo, siempre hay alternativas más baratas que no están muy por detrás de los talentos de primer nivel. Ethan Nwaneri en el Arsenal y Rio Ngumoha del Liverpool están en la periferia de sus clubes en este momento, por lo que podrían estar abiertos a movimientos de préstamo, por ejemplo, mientras que podrías tener éxito convenciendo a jugadores de Bélgica, como Nathan De Cat, de mudarse a una liga más grande.

    Defensores prodigio del Football Manager 26

    JugadorClubEdadPos.Nacionalidad
    Saba KharebashviliDinamo Tbilisi16DLC, WBLGeorgia
    Myles Lewis-SkellyArsenal18DL, DM, MCInglaterra
    Pau CubarsiBarcelona18DCEspaña
    Leny YoroManchester United19DCFrancia
    Joffre TorrentsBarcelona18D/WBLEspaña
    Finn JeltschStuttgart18DM, DRCAlemania
    DavinchiGetafe17D/WBLEspaña
    Luka VuskovicTottenham18DCCroacia
    Jorrel HatoChelsea19D/WBL, DCPaíses Bajos
    Matteo PalmaUdinese17DRCAlemania
    Jesus ForteaReal Madrid18D/WBREspaña
    Daniel BanjaquiBenfica17D/WBRPortugal
    BenjaminReal Madrid17D/WBRItalia
    Karim CoulibalyWerder Bremen18DC, DMAlemania
    Axel TapeBayer Leverkusen17DC, D/WBR, DMFrancia

    El defensa georgiano Saba Kharebashvili es uno de los mejores jóvenes defensores del juego, y con solo 16 años, jugando para el Dinamo Tbilisi, es una opción muy alcanzable para clubes más grandes. Capaz de jugar en el centro o como lateral, Kharebashvili representa una perspectiva dinámica. 

    Si puedes abrir el talonario y derrochar, vale la pena seguir a Myles Lewis-Skelly en el Arsenal y a Pau Cubarsi en el Barcelona, o a Luka Vuskovic en el Tottenham, todos ellos capaces de encajar ya en el más alto nivel.

    En caso de que tengas un presupuesto ajustado, pero estás construyendo una visión a largo plazo, échale un vistazo a Daniel Banjaqui del Benfica, Axel Tape en el Bayer Leverkusen y Matteo Palma en el Udinese. Estos tres tienen menos reputación que los mencionados anteriormente, pero son bastante capaces de convertirse en defensores de élite. 

  • Porteros prodigio de Football Manager 26

    JugadorClubEdadPos.Nacionalidad
    Kerem MatisliBursaspor18GKTurquía
    Quenten AttigahAZ16GKPaíses Bajos
    Alessandro NunzianteUdinese18GKItalia
    Tommaso MartinelliFiorentina19GKItalia
    Dennis SeimenStuttgart19GKAlemania
    Julian EyestoneBrentford19GKEstados Unidos
    Sherkhan KalmurzaFC Kairat18GKKazajistán
    Theodore PizarroFriburgo17GKSuiza
    Ben VickeryManchester City16GKInglaterra
    Mike PendersChelsea19GKBélgica
    Lucca BrughmansGenk17GKBélgica

    Ser portero es una posición difícil para los jóvenes talentos para abrirse camino, ya que muchos de los mejores arqueros del mundo solo maduran verdaderamente más tarde en sus carreras. Sin embargo, de vez en cuando, aparece un aspirante que demuestra su valor temprano, especialmente si se le da una oportunidad en un club más pequeño. 

    No muchos entrenadores están dispuestos a lanzar a un joven de 16 años a la luz como portero titular, pero, si eres uno de ellos, Ben Vickery en el Manchester City merece ser observado, mientras que el joven de 17 años del Genk Lucca Brughmans también merece una mirada. 

    Jugadores como Kerem Matisli (18), Julian Eyestone (19) y Dennis Seimen (19) podrían ser apuestas más seguras si estás buscando un joven jugador, pero uno que está al borde de graduarse para tener una acción prolongada en el primer equipo.

