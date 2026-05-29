Folarin Balogun con los «grandes» y Ricardo Pepi en un «equipo de la zona media-baja»: los delanteros de la selección estadounidense, en el punto de mira de las predicciones de fichajes de la Premier League

Tanto Balogun como Pepi jugarán este verano un Mundial en casa, y hay rumores de que los ojeadores de la Premier League les siguen. ¿Podrían buscar un nuevo club para la temporada 2026-27?

El exportero de la selección estadounidense Friedel, en declaraciones exclusivas a GOAL con MrQ, respondió: «Ambos podrían jugar en Inglaterra, sin duda, según el nivel del club.

Pepi debería ir a un equipo de la zona media o baja de la tabla, como Brentford, Bournemouth o Fulham; no por su nivel deportivo, sino por las expectativas y la presión más moderadas. Si fichara por el Manchester United o el Arsenal, sería demasiado pronto.

En cuanto a Balogun, opino que sí podría triunfar en un grande, pues se le ve más experimentado por su trayectoria en Europa.

«Pero ambos son muy buenos y todo dependerá del estilo de juego. Se relacionó a Pepi con el Fulham, ¿no? Si lo analizas, ves que el estilo de Raúl Jiménez y el de Pepi son muy similares. De hecho, sería una transición perfecta. Es como cuando el Fulham perdió a McBride y fichó a Dempsey: estilos parecidos, pero con matices distintos.

No me sorprendería ver a Balogun o a Pepi en Inglaterra la próxima temporada; ambos pueden triunfar en la Premier League».