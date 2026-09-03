Getty
Traducido por
Folarin Balogun, ante un posible traspaso a Arabia Saudí o Turquía mientras el CEO del Mónaco estalla por el fallido traspaso de 45 millones de dólares al Everton
El fichaje del Everton se cae en el último momento
Balogun ha visto cómo se frustraba su traspaso de 45 millones de dólares al Everton tras un desenlace de lo más dramático en el último día de mercado. El delantero de la selección masculina de Estados Unidos canceló abruptamente su esperado regreso a la Premier League en la madrugada del miércoles.
Inicialmente, los dos clubes habían recibido una prórroga más allá de la fecha límite de las 23:00 BST para reestructurar la compleja operación. Sin embargo, el acuerdo se vino completamente abajo tras complicaciones inesperadas durante el reconocimiento médico del jugador en el campo de entrenamiento de Finch Farm del club inglés.
- AFP
Los problemas médicos provocan un repentino colapso del traspaso
El desplome de la operación se debe directamente a un importante desacuerdo surgido tras las evaluaciones físicas de Balogun en Merseyside. ESPNindica que el Everton fue alertado de repente de problemas graves durante el reconocimiento médico, lo que le llevó a intentar reestructurar de forma agresiva las condiciones del traspaso.
Sin embargo, el director deportivo del Mónaco, Thiago Scuro, reveló que el jugador de 25 años terminó por abandonar la operación debido a su preocupación por cómo fue tratado por el club inglés durante el estresante proceso.
"Seguimos esperando a que Balo regrese, se siente y hablemos para decidir entre nosotros qué viene después", explicó Scuro a los medios durante una rueda de prensa el miércoles.
El Mónaco está desesperado por recaudar fondos con el traspaso de jugadores
A pesar de la amarga ruptura de las negociaciones con el Everton, el Mónaco sigue totalmente decidido a dar salida a Balogun. El conjunto de la Ligue 1 necesita recaudar fondos con urgencia desprendiéndose de contratos de la plantilla, y el delantero del USMNT sigue siendo un candidato principal para una salida permanente. Con las principales ventanas de fichajes europeas ya completamente cerradas, Scuro confirmó que el club está explorando activamente destinos alternativos en otros mercados del mundo.
"Todavía tenemos otros mercados abiertos, en los que estamos manteniendo conversaciones por distintos jugadores, incluido Balo", añadió Scuro. "Veremos qué puede pasar todavía hasta el jueves, porque aún tenemos mercados con la capacidad financiera de hacer algo, y esto es lo que ha pasado y donde estamos hoy".
- AFP
Turquía o Arabia Saudí llaman a Balogun
Balogun debe evaluar ahora rápidamente las limitadas opciones que le quedan si quiere asegurarse minutos con regularidad en el primer equipo esta temporada. En estos momentos, un lucrativo traspaso a la Superliga turca o a la Saudi Pro League parece la vía de escape más viable. El mercado de fichajes en Turquía sigue abierto hasta el 4 de septiembre, lo que ofrece una breve ventana para una posible salida en Europa. Mientras tanto, los clubes saudíes tienen hasta el 12 de octubre para cerrar sus plantillas.
El Mónaco apretará para acordar con éxito una tarifa de traspaso con una parte interesada de cualquiera de las dos ligas en los próximos días. Si no se concreta ningún acuerdo, Balogun se enfrenta a un futuro incierto en Francia.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias