Youssouf Fofana, protagonista del derbi que ganó el Milan al Inter gracias a una asistencia suya, ha hablado de esto y de mucho más en una entrevista concedida a SportMediaset. Estas son las palabras del centrocampista rossonero.
Traducido por
Fofana: «Somos el Milan, debemos creer en el Scudetto. Quiero dar 20 asistencias y quitarle el trabajo a Leao. Era repartidor, a los 18 años quería dejarlo»
Ayudar a Estupinan
«Llevo dos o tres años entrenando con el pie izquierdo y estoy mejorando. Siempre intento dar el pase que lleva al gol; intentaré llegar a los 20 (lleva 13 asistencias desde que está en el Milan, nota del editor) antes de que termine la temporada, aunque Leao no esté muy contento porque le quito el trabajo», dice riendo.
LOS COMIENZOS Y LA CARRERA
«Empecé a jugar en la calle. Hace diez años todavía jugaba a niveles bajos, mi familia no tenía dinero, así que empecé a trabajar como repartidor de pizzas. Si entonces me hubieran dicho que «serás titular del Milan y jugarás la Scudetto», no lo habría creído. Ya no creía en un futuro como futbolista profesional, solo pensaba en jugar con mis amigos. Incluso pensé en retirarme cuando tenía unos 18 años. Luego hice una prueba con el Estrasburgo, firmé el contrato y me dije que no debía parar nunca más».
SCUDETTO
«Somos el Milan, no tengo que enviar mensajes: tampoco tiene que ser Fofana quien envíe mensajes, somos el Milan y eso basta para creer en nosotros».