Fode, excluido del Mundial, juega con los pescadores

El verano de Phil Foden ha tomado un giro inesperado. Tras quedarse fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, el jugador del Manchester City aprovecha este parón para recuperar la calma y la forma física tras una temporada complicada.





La campaña que acaba de terminar estuvo marcada por diversas lesiones que afectaron su continuidad y rendimiento, lo que influyó en la decisión del seleccionador Thomas Tuchel. El técnico de los Tres Leones optó por dejarlo fuera de la fase final, donde Inglaterra enfrentará en el Grupo L a Croacia, Ghana y Panamá.



