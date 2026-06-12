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foden Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Fode, excluido del Mundial, juega con los pescadores

P. Foden
Manchester City

Tras una temporada con muchas lesiones, es hora de que el joven talento del Manchester City se recupere.

El verano de Phil Foden ha tomado un giro inesperado. Tras quedarse fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, el jugador del Manchester City aprovecha este parón para recuperar la calma y la forma física tras una temporada complicada.


La campaña que acaba de terminar estuvo marcada por diversas lesiones que afectaron su continuidad y rendimiento, lo que influyó en la decisión del seleccionador Thomas Tuchel. El técnico de los Tres Leones optó por dejarlo fuera de la fase final, donde Inglaterra enfrentará en el Grupo L a Croacia, Ghana y Panamá.


  • CON LOS PESCADORES

    Mientras la selección inglesa prepara la fase de grupos, Foden ha optado por una forma original de mantenerse en forma. El jugador, nacido en 2000, participó en un amistoso durante un retiro corporativo de una empresa de productos de pesca deportiva, una de sus pasiones fuera del fútbol.


    Las imágenes del evento atrajeron la curiosidad de los aficionados, ansiosos por ver en acción a uno de los mayores talentos de su generación tras unos meses complicados. Foden se encuentra en un periodo de recuperación y reflexión, decidido a dejar atrás las lesiones y llegar en óptimas condiciones al inicio de la próxima temporada.


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