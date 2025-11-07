+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Florian Wirtz tomó la decisión equivocada al rechazar al Manchester City: el alemán aún puede convertirse en una estrella del Liverpool, pero un cambio al Etihad habría hecho mucho más fácil su adaptación a la Premier League

El CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, no tiene dudas: Florian Wirtz "definitivamente" habría elegido unirse al Real Madrid en lugar de al Liverpool durante el verano si se le hubiera ofrecido la oportunidad de seguir a Xabi Alonso al Santiago Bernabéu. "Pero Xabi tiene menos influencia en Madrid de lo que tenía con nosotros", señaló Carro en una entrevista con Sport1. "Una de las mayores fortalezas de Alonso era su capacidad para trabajar con nuestro departamento de scouting para definir quién necesitaba estar en nuestro equipo, pero en Madrid es Florentino Pérez quien decide los fichajes, no Xabi Alonso."

Como resultado, Wirtz se quedó con tres serios pretendientes para elegir: Manchester City, Bayern Munich y Liverpool. Después de una cuidadosa consideración, optó por el último.

Sin embargo, mientras Wirtz se pregunta - al igual que el resto de nosotros - si será titular para Liverpool en el gran enfrentamiento de la Premier League contra el City el domingo, vale la pena preguntarse si cometió un error al mudarse a Anfield. ¿Y podría haber estado mejor en el Etihad en su lugar?

    "Quería ser parte de este equipo"

    Había muchas razones por las que Wirtz eligió al Liverpool sobre el City y el Bayern. Quedó impresionado tanto por la calidad del equipo de Arne Slot como por las instalaciones del club después de que el Leverkusen fuera derrotado por los Reds en la Liga de Campeones de la temporada pasada. También quedó maravillado por las impresionantes escenas de celebración en Merseyside que siguieron al triunfo número 20 del título inglés de Liverpool en mayo. "Solo quería ser parte de este equipo," le contó al sitio web oficial del club.

    Lo que realmente conquistó a Wirtz, sin embargo, fue la promesa no solo de convertirse en parte del equipo de Slot, sino de ser absolutamente fundamental para él. Según fuentes del Liverpool, fue el plan detallado del holandés para Wirtz lo que efectivamente cerró el trato.

    Mientras que Wirtz supuestamente tenía dudas sobre si jugaría regularmente como un No. 10 en el Bayern debido a la presencia de Jamal Musiala en el Allianz Arena, en Anfield sería literalmente central en la estrategia de ataque, desplegado en su posición preferida justo detrás del delantero centro. Sin embargo, el plan de Slot para Wirtz parece haber sido ya descartado - o al menos pospuesto - debido a la forma increíblemente errática del Liverpool.

    'Daños' el equilibrio de Liverpool

    Wirtz comenzó los primeros cuatro partidos del Liverpool en su campaña de la Premier League 2025-26, en su familiar rol de mediocampista ofensivo. Sin embargo, no participó en un solo gol durante esa racha ganadora, lo que inevitablemente llevó a la burla en línea y a un intenso escrutinio mediático sobre su tarifa de transferencia.

    Así que, cuando los resultados de los Reds empeoraron gravemente, Wirtz se convirtió en una especie de chivo expiatorio, aunque sus evidentes dificultades con el ritmo de la Premier League no tenían absolutamente nada que ver con la mucho más costosa incapacidad de su equipo para lidiar con las jugadas a balón parado.

    "Creo que Wirtz en realidad perjudica el equilibrio del Liverpool y cómo juegan," dijo el ex delantero del Manchester United Wayne Rooney en su podcast de la BBC. "Es un jugador de primer nivel y estoy seguro de que mejorará, pero ha tenido un comienzo lento y creo que no se puede negar eso. He visto a jugadores llegar a esta liga y lleva tiempo.

    "Pero no es el precio. No es el jugador o su habilidad. Simplemente no veo dónde encaja en lo que hace el Liverpool en ese sistema [4-3-3]. ¿Es un tercer mediocampista? Para mí, no, es más un jugador ofensivo. Entonces, si tengo que elegir entre él y [Dominik] Szoboszlai, elijo a Szoboszlai."

    Preocupantemente para Wirtz, Slot ahora también está favoreciendo al húngaro.

    Eclipsado

    En medio de toda la emoción en torno al verano de gastos sin precedentes de Liverpool, Szoboszlai se convirtió en algo secundario. El versátil número 8 pudo haber desempeñado un papel importante en el triunfo por el título de la temporada pasada con su notable ética de trabajo, pero se presumía que Wirtz ocuparía su lugar en la alineación titular de Slot.

    El alemán fue considerado ampliamente como una mejora masiva - y necesaria - sobre Szoboszlai, cuyo producto final ha sido criticado repetidamente por personas como Jamie Carragher. Incluso Slot declaró a principios de este año que quería más goles y asistencias de Szoboszlai.

    En ese contexto, la disposición de Liverpool para tirar la casa por la ventana y fichar a Wirtz tenía todo el sentido del mundo. Era el número 10 más codiciado del mercado, un joven que ya había demostrado ser muy hábil tanto en marcar como en crear goles.

    Sin embargo, mientras que Wirtz aún no ha estrenado su cuenta de goles con su nuevo club, Szoboszlai ya ha anotado dos veces, incluyendo un fantástico gol de tiro libre contra Arsenal. Aún más sorprendente, Szoboszlai, el indiscutible mejor jugador de la temporada de Liverpool hasta ahora, también tiene el doble de asistencias (cuatro) que Wirtz en todas las competiciones.

    Cuando uno también considera que el capitán de Hungría jugó un papel protagónico en la victoria de la temporada pasada sobre el City en el Etihad, parece no haber dudas de que Slot alineará a su confiada trío ganador del título, Szoboszlai, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister el domingo, especialmente porque sentaron las bases para las victorias sobre Aston Villa y Real Madrid que detuvieron la reciente caída de los Reds.

    Entonces, ¿tiene razón Rooney? ¿No hay lugar para Wirtz en el mejor equipo de Liverpool? Y si es así, ¿debería haber presionado para unirse al City a pesar de sus supuestas dudas sobre el futuro a largo plazo de Pep Guardiola en el club?

    ¿City es una mejor opción?

    Se ha informado ampliamente que Guardiola identificó a Wirtz como el reemplazo ideal para Kevin De Bruyne, cuyo contrato expiró al final de la temporada 2024-25, y sería fácil entender por qué. Wirtz, con su mezcla de industria e innovación, encaja en el perfil para el perfecto número 10 de Pep. Entonces, ¿por qué no terminó el alemán en el Etihad?

    Pues bien, eso depende mucho de con quién hables, porque hay quienes afirman que el City sintió que Wirtz estaba sobrevalorado en £100 millones ($130 millones), mientras que otros insisten en que el jugador se alejó del trato porque Guardiola no podía ofrecerle garantías de que extendería su estadía en Manchester más allá de 2027.

    Si Wirtz realmente rechazó al City, es posible que esté lamentando esa decisión ahora, dado que probablemente se habría asentado inmediatamente en uno de los dos roles de mediocampista ofensivo en el 4-1-4-1 de Guardiola. Después de todo, Rayan Cherki ya está disfrutando de un comienzo más productivo en su carrera en la Premier League que Wirtz. A pesar de estar limitado por un problema en el muslo que lo dejó fuera de acción por más de un mes, el francés ya ha acumulado ocho intervenciones directas en goles desde que firmó por el City justo antes de la Copa Mundial de Clubes.

    Como muchos críticos han señalado rápidamente, el Liverpool también estaba considerando fichar a Cherki si su atrevido movimiento por Wirtz no daba resultado, y ciertamente sería difícil argumentar en contra de que la firma de £30 millones ($42 millones) del Lyon parece una compra de mejor valor en este momento.

    'No es culpa de Flo que haya costado tanto'

    Sin embargo, el ex jugador estrella del City y de Alemania Ilkay Gundogan tiene razón cuando dice que se está poniendo demasiada atención en el precio de Wirtz.

    "No es culpa de Flo que haya costado tanto," dijo el centrocampista del Galatasaray a Bild. "También me gustaría ver un análisis más profundo aquí - y no solo enfocarse en las asistencias y goles crudos. Cualquiera que no vea la calidad excepcional de Flo realmente no entiende mucho de fútbol. Llamarlo un fracaso de fichaje ya es completamente exagerado."

    Y Gundogan tiene razón, porque no es como si Wirtz estuviera jugando mal. Como dijo el ex centrocampista del Liverpool Danny Murphy, "Creo que ha tenido un poco de mala suerte porque ha generado muchas oportunidades que no se han convertido. A veces si algunas de esas van a tu favor - [Mohamed] Salah falló una clara contra el Everton, [Jeremie] Frimpong falló otra contra el Atlético, algunas se quedaron cortas en Galatasaray, mientras que hubo una hermosura en Chelsea que Salah mal golpeó con su pie derecho. De repente, la narrativa cambia un poco si algunas de esas entran, o no es tan intenso."

    Obviamente no es una buena imagen para Wirtz que no haya sido titular en las dos actuaciones más impresionantes del Liverpool en la Premier League hasta ahora, contra Everton y Aston Villa. Sin embargo, como Slot ha señalado con insistencia, Wirtz siempre iba a necesitar tiempo para adaptarse a la inigualable fisicalidad e intensidad de la Premier League.

    Ciertamente no es casualidad que sus exhibiciones más efectivas hayan sido en la Liga de Campeones, donde ningún jugador ha creado más oportunidades que Wirtz (16). De hecho, estuvo excelente en la victoria a mitad de semana sobre el Madrid. Además de crear cinco oportunidades de gol -más que nadie en el campo- también encabezó la tabla de posesión ganada en el último tercio, subrayando lo importante que probablemente llegará a ser para el juego de presión del Liverpool.

    "Será increíble, confía en mí"

    Por supuesto, el mero hecho de que Wirtz, un fichaje de £100m, podría no comenzar contra el City es indudablemente una reflexión de sus dificultades para adaptarse al fútbol inglés. Simplemente no se puede evitar el hecho de que, aparte de quizás la segunda mitad de la victoria 1-0 sobre el Arsenal, simplemente no ha tenido el tipo de impacto en la Premier League que todos esperaban.

    Tampoco se puede evitar preguntarse cuándo - y de hecho si - Slot devolverá a Wirtz a la posición de No.10, porque si juega en el Etihad, casi con certeza será en la banda izquierda en lugar de Cody Gakpo. ¿Existe entonces la posibilidad de que no veamos lo mejor de Wirtz hasta que Mohamed Salah se marche y Slot tenga más libertad para ajustar su formación para acomodar no solo al nuevo No.7 del Liverpool, sino también a Hugo Ekitike y Alexander Isak en el mismo equipo?

    Sin embargo, la idea de que Wirtz no se adaptará - y posteriormente brillará - en Anfield parece un pensamiento ilusorio por parte de los rivales del Liverpool. Es simplemente demasiado bueno para fracasar. Hay una razón por la cual el City y el Bayern también lo querían, y por qué Alonso hubiera amado traerlo con él al Bernabéu.

    Como dijo el español a principios de esta semana, es "solo cuestión de tiempo" antes de que Wirtz demuestre su valía - porque el potencial de superestrella todavía está allí. Aquellos que han seguido de cerca su carrera no tienen ninguna duda de que un jugador que Jurgen Klopp ha descrito como “talento único en un siglo” será un éxito para el Liverpool.

    "Será increíble, créanme," le dijo Dimitar Berbatov a Rio Ferdinand en el podcast de su excompañero del Manchester United. "Estoy seguro de que todos [en el Liverpool] ven su calidad, y le darán el tiempo que necesita para encajar en el equipo. Y te garantizo, va a ser un éxito. La forma en que ve el fútbol, cómo busca el espacio, cómo sabe posicionarse, los toques con el balón, la improvisación, el ojo para el pase y para los goles.

    "Por supuesto, alguien puede argumentar que su físico no es tan impresionante para la Premier League. Pero entonces fácilmente se puede ver a los grandes jugadores de su posición, como [Luka] Modric, también con la misma complexión. Modric. ¡Jodido monstruo! Así que solo dale tiempo a Wirtz."

    Porque los goles y asistencias llegarán. Simplemente están tardando un poco más en el Liverpool de Slot de lo que probablemente habrían hecho en el City de Guardiola.

