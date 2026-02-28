Florian Wirtz se perderá OTRO partido del Liverpool, según ha informado Arne Slot sobre el estado del jugador alemán lesionado

Los tres primeros goles del Liverpool el sábado llegaron tras jugadas a balón parado, lo que Slot admitió que le satisfizo, ya que anteriormente se había lamentado de las debilidades de su equipo a la hora de defender estas situaciones.

Añadió: «Es muy satisfactorio. En primer lugar, porque esa es la razón por la que ganamos y, en segundo lugar, porque cuando estaba con mis compañeros, la gente me decía: "Bien jugado, bien jugado", y yo respondía: "En mi opinión, hemos jugado mejor esta temporada". Jugamos entre bien y bastante bien, así que estuvimos entre bien y bastante bien, pero no fue el mejor partido de la temporada. Hemos jugado mejor cuando hemos perdido [y] hemos jugado mejor cuando hemos encajado goles a balón parado.

Pero, como siempre he dicho, las cosas volvieron a la normalidad. Creamos muchas ocasiones a balón parado en la primera parte de la temporada y casi todas las jugadas a balón parado que concedimos acabaron en gol, y hoy se ha visto exactamente lo contrario. Creo que una de sus primeras grandes ocasiones fue una jugada a balón parado que habría entrado en los primeros seis o siete meses [de la temporada], con toda seguridad. Pero ahora lo hemos conseguido y hemos empezado a marcar a balón parado, y entonces las cosas se ven mucho más claras y mejores que cuando no lo haces, y eso es muy satisfactorio para nosotros, para el equipo y también para nuestros aficionados».

