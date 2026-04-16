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Florian Wirtz recuerda a los jugadores del Liverpool que no han rendido como se esperaba que «le deben» algo a la afición y subraya que no clasificarse para la Liga de Campeones no es una opción
Centrándonos ahora en la liga
El martes en Anfield, el PSG, vigente campeón, eliminó a los Reds con un 2-0 en cuartos de final y un global de 4-0. Pese al revés, Wirtz enfocó al equipo en la liga, donde ocupa el quinto lugar. La Premier League volverá a tener cinco plazas para la Champions, y Wirtz subrayó la importancia de lograr una.
«Ahora nos centramos en la liga», afirmó Wirtz en la web del club. «Debemos estar en la Champions la próxima temporada; se lo debemos al club y a la afición. Daremos lo mejor de nosotros, como hoy, y esperamos acabar entre los cinco primeros».
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Una noche de oportunidades perdidas
Al recordar el partido de vuelta, la exestrella del Bayer Leverkusen elogió la mejora en el juego y el ambiente «apasionante» que creó la afición local. El Liverpool presionó para remontar la desventaja de dos goles, pero un bloqueo decisivo de Marquinhos a Virgil van Dijk y un penalti anulado tras revisar el VAR frenaron su ímpetu.
«Lo intentamos todo», dijo Wirtz. «El estadio ardía y los aficionados merecen mucha felicitación. Desde el primer minuto buscamos el gol que iniciara la remontada, pero no llegó. Así es el fútbol: si no marcas, no ganas».
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Frustración y márgenes clínicos
Aunque el Liverpool creó mejores ocasiones tras el descanso, su falta de acierto dejó a los Reds expuestos a los contraataques en los últimos minutos, y un doblete de Ousmane Dembélé sentenció la victoria del PSG. Wirtz concluyó: «En la primera parte nos costó un poco más crear ocasiones y, en la segunda, tuvimos algunas buenas oportunidades, pero al final nos faltó ese pequeño detalle para marcar el gol. Es frustrante, pero debemos aceptarlo y seguir adelante».
Próximamente: El derbi de Merseyside
La misión de asegurar un puesto entre los cinco primeros arranca este domingo con un partido clave contra el Everton en Goodison Park. El Liverpool es quinto con 52 puntos, cuatro más que el Chelsea, cuando la lucha por la Liga de Campeones alcanza su punto álgido. Para Wirtz, la atención se centra ahora en el sprint final tras una temporada de debut irregular en Anfield.