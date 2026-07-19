¡Florian Lipowitz sufre un nuevo revés! Tadej Pogacar pierde por primera vez su encanto en el Tour de Francia tras el drama de Vingegaard

Las estrellas Pogacar y Vingegaard sufrieron la 15.ª etapa tras una noche muy corta por controles antidopaje sorpresa. A Vingegaard lo despertaron a las 2:00 h y a Pogacar a las 5:00 h.

«He dormido bien, pero entonces llamaron a la puerta. Para mí fue una gran sorpresa», declaró Vingegaard a Eurosport: «Está bien que hagan controles. Pero, claro, eso influye en el rendimiento antes de una etapa así», añadió sin sospechar aún nada de lo que le esperaba.

Pogacar, que solo durmió cuatro horas, reconoció: «No fue agradable que me despertaran en medio de unos dulces sueños. No podía volver a dormirme, así que escuché viejos éxitos de Eminem y me preparé un café. Ahora estoy bastante saturado de cafeína».

Antes del segundo descanso, el lunes, todo el pelotón, ya agotado, impuso un ritmo muy alto pese a los casi 4.000 metros de desnivel. Varios intentos de fuga fracasaron hasta que, a mitad de carrera, se formó un grupo fuerte con el británico Thomas Pidcock, aspirante al top 10. Ninguno de los fugados ganó la etapa.

A 20 km de meta, el doble ganador de la general, Vingegaard, se fue al suelo en una rotonda. El danés quedó tendido y se agarraba el hombro derecho; minutos después subió a una ambulancia con fuertes dolores. También cayó Del Toro.

El grupo de favoritos frenó un instante, luego aceleró. La subida final de 11,3 km sentenció a Lipowitz: en la estrecha carretera del macizo de Bornes, el alemán se quedó a siete kilómetros de la meta.

Pogacar, ganador el sábado de la 14.ª etapa, Del Toro y Evenepoel se encaminaron juntos hacia la meta. El belga atacó; solo Pogacar pudo seguirle, aunque respondió con vacilación en el sprint.