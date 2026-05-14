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Florentino Pérez insiste en que Kylian Mbappé es el «mejor jugador» del Real Madrid y defiende al delantero, que está en el punto de mira
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Pérez se niega a culpar a Mbappé
Aunque el Real Madrid quedó segundo en La Liga tras el Barcelona y fue eliminado en cuartos de la Champions por segundo año, Pérez no ha culpado a Mbappé. El delantero francés, con opciones a la Bota de Oro y casi seguro máximo goleador de la Champions, ha recibido mucha presión tras los fracasos del equipo. Según informes, el directivo está frustrado en privado por el comportamiento del delantero durante su reciente lesión.
«No hablo con los jugadores sobre el entrenador. Solo hablo de ellos con sus familias. No hablo con Mbappé. Los saludo en los entrenamientos», declaró Pérez en una entrevista con La Sexta.
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El respaldo presidencial al francés
Sin embargo, Pérez insiste en que el exjugador del París Saint-Germain es el mejor de la plantilla. «Mbappé es hoy el mejor del Madrid. Hay aspectos por mejorar, pero no entraré en eso. Creo que entiende lo que es el Madrid. Ha marcado muchos goles», afirmó el presidente.
La física y la Copa Mundial de Clubes
Tras la decepcionante temporada 2025-26, en la que el Madrid cayó ante el Albacete en la Copa del Rey y frente al Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, Pérez apuntó la causa principal.
«Todo se debe al Mundial de Clubes: jugábamos cada tres días y no pudimos recuperarnos físicamente», explicó Pérez.
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¿Y ahora qué?
Pérez respondió a los rumores de una ruptura en la plantilla del Real Madrid tras la sanción a Federico Valverde y Aurélien Tchouameni por una supuesta pelea en el vestuario. El presidente mostró su preocupación por las filtraciones a la prensa antes de cualquier medida interna y afirmó: «Lo sabemos o lo sospechamos. Sacar eso a relucir para desunir al Real Madrid... Eso debería quedarse en el vestuario».
El Madrid cerrará La Liga ante Oviedo, Sevilla y Athletic bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, aunque aún se desconoce si Mbappé se recuperará a tiempo de su lesión.