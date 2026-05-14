Aunque el Real Madrid quedó segundo en La Liga tras el Barcelona y fue eliminado en cuartos de la Champions por segundo año, Pérez no ha culpado a Mbappé. El delantero francés, con opciones a la Bota de Oro y casi seguro máximo goleador de la Champions, ha recibido mucha presión tras los fracasos del equipo. Según informes, el directivo está frustrado en privado por el comportamiento del delantero durante su reciente lesión.

«No hablo con los jugadores sobre el entrenador. Solo hablo de ellos con sus familias. No hablo con Mbappé. Los saludo en los entrenamientos», declaró Pérez en una entrevista con La Sexta.