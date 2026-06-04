Florentino Pérez confirma los primeros fichajes del Real Madrid y habla del futuro de Vinicius Junior

Pérez ha anunciado que, si sigue como presidente, el defensa del Liverpool Ibrahima Konaté llegará al Real Madrid la próxima temporada como agente libre, tras acabar su contrato con los ‘reds’.

En una entrevista con Diario AS, afirmó: «Si sigo como presidente, Konaté, uno de los mejores defensas del mundo, jugará en el Real Madrid la próxima temporada y no será el único de primer nivel».

Además, confirmó que José Mourinho será el nuevo entrenador: «Es uno de los mejores del mundo y ya fue clave en nuestro club; batió récords en la Liga y elevó la competitividad. Mourinho y Konaté son mis primeros fichajes».