Fiorentina, Vanoli: «La Fiorentina se merece más, pero ahora somos así. Así está Kean»

«El ambiente es bastante tranquilo. Somos conscientes de la situación que estamos atravesando y, en la liga, nuestro destino aún depende de nosotros. Mañana nos enfrentaremos a un equipo que ha disputado las eliminatorias de la Champions y la Europa League, por lo que será un partido complicado. Somos un grupo compacto: en el fútbol hay momentos positivos y negativos, pero lo fundamental es mantener el equilibrio».

¿En qué medida te está ayudando el cambio de posición a convertirte en un jugador más completo? «En

primer lugar, quiero dar las gracias al entrenador por la confianza que está depositando en mí. Independientemente de la posición en el campo, lo que importa es ponerse al servicio del equipo. Tengo las cualidades para jugar también como extremo, porque soy rápido y me gusta enfrentarme al rival en el uno contra uno. Con el Udinese fue la primera vez que ocupé ese puesto y creo que lo hice bien. Lo importante es estar siempre disponible para el equipo y para el entrenador».

Volviendo a la relación con Vanoli

:«La confianza es muy importante para un futbolista. Al mismo tiempo, cuando asumes responsabilidades, debes ser consciente de lo que haces. Estoy contento con la confianza que me están dando; con Pioli, en cambio, solo había jugado unos treinta minutos. Sin embargo, las decisiones siempre las toma el entrenador: yo solo puedo trabajar y estar preparado».

¿Cómo viviste las críticas tras el partido contra el Como por la simulación?

«Creo que se ha hablado demasiado de ese episodio y no quiero volver sobre él. Fuera del campo, cada uno puede opinar lo que quiera, pero yo prefiero centrarme en mí mismo y en el equipo».

En un momento complicado, ¿también estás tratando de aportar tu liderazgo al grupo? «Cada

uno de nosotros debe asumir sus responsabilidades. Me considero un líder silencioso: no hablo mucho, prefiero demostrar mi valía en el campo. En este momento hay que dar algo más. No es una fase fácil, pero debemos seguir trabajando para lograr la salvación».

¿Cómo vives el cambio de objetivos con respecto a la temporada pasada, también en lo que respecta a los aficionados?

«No es fácil modificar un objetivo establecido al comienzo de la temporada. Pero aún quedan diez partidos y no podemos mirar demasiado hacia adelante: solo debemos pensar en el próximo partido, afrontando cada encuentro como una final. Mañana intentaremos pasar la ronda y luego pensaremos en el partido contra el Cremonese, que será un enfrentamiento directo».

¿Qué no funcionó al principio de la temporada con Pioli?

«No sabría decir exactamente qué faltó. En los primeros diez partidos sumamos muy pocos puntos, pero es difícil identificar una razón concreta. A veces una temporada empieza mal y es complicado volver a encarrilarla. Ahora estamos viviendo una fase un poco mejor. En una liga siempre hay altibajos, por lo que es importante mantener el equilibrio: no emocionarse cuando las cosas van bien y no desanimarse cuando van mal. El fútbol ofrece emociones muy fuertes y haremos todo lo posible para salir de esta situación».