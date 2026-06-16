Tras nombrar a Fabio Grosso como entrenador del nuevo proyecto de Fabio Paratici, la Fiorentina ya planifica la próxima temporada. Tras una de sus temporadas más complicadas, marcada por el fallecimiento del presidente Rocco Commisso y el riesgo de descenso, el conjunto viola apuesta por uno de los técnicos emergentes de la Serie A para recuperar la lucha por Europa. Para ello deberá recuperar también a sus mejores jugadores, como Moise Kean, que vienen de un curso muy difícil.
Traducido por
Fiorentina se reunirá en las próximas horas con el agente de Kean para planificar su futuro. Se valorará la opinión de Grosso y Paratici y la voluntad del jugador
LA CUMBRE
Tras superar los problemas en la tibia que le han afectado en los últimos meses y la decepción por no clasificar al Mundial con Italia, el delantero nacido en 2000 se reunirá estos días con los directivos del club para hablar de su futuro. Según Sky Sport, mañana habrá una reunión para evaluar la situación. Kean, que en Florencia ha jugado 77 partidos y marcado 34 goles, tiene contrato hasta 2029, cobra 4,5 millones netos al año y cuenta con una cláusula de 62 millones hasta el 15 de julio.
VOLUNTAD COMÚN
En la reunión entre su agente, Alessandro Lucci, y la Fiorentina se analizará la última temporada y se presentarán los planes para la próxima. Según Sky Sport, ambas partes quieren seguir juntas: la Fiorentina cuenta con Grosso, quien ya lo entrenó en la Primavera de la Juventus, y con Paratici, su exdirector deportivo en el club bianconero. El delantero, que ha rechazado ofertas millonarias de Arabia Saudí, solo se iría si llegara una propuesta claramente mejor.
SOLO PARA UN GRAN EQUIPO
El jugador aspira a jugar en una liga de alto nivel como la Premier League —donde ya militó en el Everton en la temporada 2019/2020— o, al menos, en un equipo ambicioso que dispute la Liga de Campeones. Su continuidad en la Fiorentina dependerá de las ofertas que aparezcan en las próximas semanas y de la capacidad del club violeta para ofrecerle un proyecto ambicioso donde sea protagonista y que les permita volver a ser competitivos.