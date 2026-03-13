Momentos de gran amargura para Albert Gudmundsson tras la alegría del penalti decisivo que permitió la remontada de la Fiorentina en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Conferencias contra el equipo polaco Rakow. El delantero islandés ha contado en las redes sociales que ayer fue víctima de un robo en su domicilio.
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Fiorentina, robo en la casa de Gudmundsson: el islandés pide ayuda y ofrece una recompensa en las redes sociales
RECOMPENSA OFRECIDA
A través de varias historias publicadas en Instagram, el futbolista ha explicado que le han robado en su casa y que se han llevado varios objetos de valor. Entre ellos, ha destacado, también hay objetos personales de especial importancia. En el mensaje compartido con sus seguidores, Gudmundsson hizo un llamamiento a cualquiera que pudiera tener información útil: quien tenga conocimiento de detalles sobre los responsables está invitado a ponerse en contacto directamente con él o con las fuerzas del orden. El jugador también ha hecho saber que se ofrecerá una recompensa por cualquier información que pueda conducir a la recuperación de los objetos robados.
EL MENSAJE EN LAS HISTORIAS
«Ayer me robaron en casa y se llevaron varios objetos de valor, entre ellos algunos efectos personales muy importantes. Si alguien tiene información sobre los responsables, le ruego que se ponga en contacto conmigo o con la policía. Se ofrecerá una recompensa por cualquier información que conduzca a la recuperación de los objetos robados».