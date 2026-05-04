La Fiorentina de la Serie A, en crisis dentro y fuera del campo, está al borde del descenso. En cambio, su equipo Primavera lidera su campeonato y aspira al título. Riccardo Braschi, su joven delantero, ya debutó con el primer equipo ante la Roma.
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Fiorentina: quién es Riccardo Braschi, el delantero «al estilo Cavani» que lidera al equipo juvenil y debuta en la Serie A
VIOLA DE SIEMPRE
Riccardo Braschi, delantero nacido en Florencia el 24 de agosto de 2006, lleva el azul y violeta de la Fiorentina en la sangre desde niño. Recorrió todas las categorías inferiores con excelentes resultados en la Sub-17 y la Sub-18, y esta temporada se consolidó como titular del equipo Primavera.
BOMBER AL ESTILO CAVANI
Delantero puro, con gran físico, está mostrando un excelente olfato de gol en el área. Sabe moverse en espacios reducidos y también destaca por su habilidad parajugar de espaldas y facilitar la salida del balón. Tiene una personalidad arrolladora, como demostró al marcar de penalti con efecto al Parma apenas dos minutos después de entrar al campo. Recuerda a Edinson Cavani, aunque celebra sus goles con el gesto característico de Batistuta.
CIFRAS DE ÉXITO Y EL PRIMER EQUIPO
Lleva el gol en la sangre y esta temporada, con el Primavera 1, ya ha marcado 17 goles. Sus actuaciones le valieron la convocatoria con el primer equipo en la doble eliminatoria de la Conference League ante el Polissya y en la primera jornada de Liga contra el Cagliari. Tres convocatorias que hicieron soñar a Riccardo con hacer realidad su sueño. Se cumplió el 12 de marzo de 2026, cuando Vanoli le dio la oportunidad de debutar en el partido de ida de los octavos de final de la Conference League contra el Rakow, sustituyendo a Piccoli en el minuto 82 con el marcador 1-1; luego, la Fiorentina ganó 2-1 gracias al penalti de Gudmundsson en el minuto 93. Su debut inolvidable lo emocionóhasta las lágrimas al final del partido.
SELECCIÓN NACIONAL Y RENOVACIÓN
Sus actuaciones con la camiseta violeta han convencido a las selecciones juveniles italianas, aunque aún no ha marcado con las categorías sub-16, sub-17 y sub-18. Sin embargo, Braschi ha renovado su contrato como profesional hasta el 30 de junio de 2027, con una opción para la Fiorentina de prorrogarlo dos temporadas más.
AHORA, EL DEBUT EN LA SERIE A
Ahora le toca debutar en la Serie A: en el Olimpico, ante la Roma, y con un tiro al poste en su primera ocasión.