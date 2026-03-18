Fiorentina, Paratici quiere a Camarda: qué se sabe sobre el futuro de la joven promesa del Milan

Francesco Camarda y un futuro aún por escribir. Tras la confusión de la temporada 2024/2025 entre el Primavera, el Milan Futuro y el primer equipo, la joven promesa rossonera se marchó el pasado verano al Lecce en calidad de cedido, con una opción de compra de 3 millones de euros y una cláusula de recompra a favor de los rossoneros de 4 millones de euros. En pocas palabras, una prima de valoración de 1 millón por una temporada en la que el jugador nacido en 2008 acumuló 19 partidos entre la Serie A y la Coppa Italia, 8 como titular y 11 como suplente, con 1 gol y 1 asistencia en la Serie A.





El pasado 29 de enero, Francesco Camarda fue operado ayer en el Humanitas de Rozzano (Milán): una intervención artroscópica en el hombro derecho para la reconstrucción del anillo glenoideo. Una intervención necesaria para resolver el problema en el hombro, pero que mantendrá fuera de los terrenos de juego al delantero de la selección sub-21 al menos hasta mediados de abril.