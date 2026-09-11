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grafica paratici 2.1Getty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Fiorentina, Paratici: «Grosso no confiaba en la plantilla, no merecía la pena continuar. La decisión sobre Vanoli y un proyecto de 4 años»

Fiorentina
F. Grosso
P. Vanoli
Fichajes
Venezia vs Fiorentina
Venezia
Serie A

El director deportivo explicó los motivos de la elección del cambio en el banquillo.

La nueva Fiorentina de Paolo Vanoli está lista para su debut sobre el campo contra el Venezia en un partido ya decisivo para el devenir del campeonato. Ambos equipos llegan con 3 derrotas en 3 partidos, pero en la Fiorentina también está la novedad y la curiosidad por ver en acción al nuevo entrenador, que ha relevado, o mejor dicho ha regresado a Florencia, tras la destitución de Fabio Grosso.

Quien se encargó de aclarar los motivos de la decisión fue en Dazn el director deportivo Fabio Paratici, que confirmó la ruptura con el ya exentrenador, debida principalmente a una falta de confianza en el proyecto.


  • DECISIÓN TOMADA, FUIMOS DIRECTOS

    "Tomada la decisión, nosotros seguimos adelante, en el sentido de que debemos pensar en los partidos, debemos seguir pensando, trabajando y haciendo el bien del club, tanto en la construcción del club como, precisamente, en poner al nuevo entrenador, Vanoli, y a su cuerpo técnico, en las mejores condiciones posibles. Así que estamos centrados en el partido, la página está pasada, está cambiada y seguimos adelante, pensamos en esta noche"

    • Anuncios

  • LA COMPARACIÓN CON GROSSO

    «La decisión se tomó después de una conversación que tuvimos con el entrenador, en la que él manifestó poca confianza en la plantilla, poca convicción en el proyecto. Dicho esto, lo hablamos y decidimos que no valía la pena seguir insistiendo en esta postura del entrenador, porque, en cualquier caso, no habría sido lo mejor para el club. Así que tomamos otro camino»

  • SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD

    «Dicho esto, nosotros, como club, como grupo directivo, tenemos un gran sentido y debemos tener un gran sentido de la responsabilidad, un gran sentido de pertenencia. Lo tenemos hacia nuestros empleadores, hacia las personas que trabajan a nuestro lado, hacia los millones de aficionados que nos siguen, y tomar decisiones es nuestro trabajo. Sin duda, lo que puedo decir es que, en lo que respecta a nosotros, en lo que a mí respecta, siempre tomaré la mejor decisión para el club, no la mejor para mí mismo, para no recibir críticas, porque esté más de moda o lo que sea. Así que fuimos en esta dirección. El motor de mis decisiones en mi vida profesional como directivo siempre ha sido hacer el bien del club. Siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo y, en este caso, era lo que había que hacer».

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  • El doblete del Vanoli

    "Volvemos a empezar con Paolo porque el año pasado hizo un gran trabajo, conoce bien la plaza y nos tenemos estima mutua. Esta noche hace falta un partido para encontrar una identidad. El proyecto empezó en febrero del año pasado con mi llegada y conseguimos lograr una buena permanencia"

  • PROYECTO DE 4 AÑOS

    "Es un proyecto que, en cualquier caso, durará desde ahora otros cuatro años, así que sabemos que dentro de este camino habrá contratiempos, habrá baches, habrá subidas. Lo único que sabemos es que tendremos que afrontarlas, que no hay atajos, que el proyecto sigue adelante y que somos muy conscientes y estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo".

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