Fiorentina, Paratici desatado: sondeo por el «Diablito» Echeverri del Manchester City

Claudio Echeverri es una de las joyas más preciadas del fútbol argentino. El jugador nacido en 2006 se está entrenando a las órdenes de Enzo Maresca en el Manchester City: el técnico italiano quiere observarlo de cerca antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. El joven, que viene de una temporada a caballo entre el Bayer Leverkusen y el Girona, le hace un guiño a la Serie A: el Monza lo había tanteado en las fases iniciales de este mercado y ahora lo intenta la Fiorentina, que ha sondeado el terreno en los últimos días.