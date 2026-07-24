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Claudio EcheverriGetty Images

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Fiorentina, Paratici desatado: sondeo por el «Diablito» Echeverri del Manchester City

Fiorentina

Fiorentina: continúa el trabajo de Paratici para darle a Grosso un equipo de gran calidad; surge la idea de Echeverri

La Fiorentina se ha asegurado en este mercado al defensa Viery (del Gremio), al centrocampista Arthur Atta (del Udinese) y al centrocampista Christ Inao Oulai (del Trabzonspor), además de ejecutar las opciones de compra de Giovanni Fabbian y Marco Brescianini. La Fiorentina también ha cerrado las llegadas en calidad de cedidos de Radu Drăgușin y Álex Jiménez. Fabio Paratici no ha terminado su campaña de fichajes con el objetivo de regalarle a Fabio Grosso una plantilla de gran calidad.

  • ENCUESTA POR ECHEVERRI

    Claudio Echeverri es una de las joyas más preciadas del fútbol argentino. El jugador nacido en 2006 se está entrenando a las órdenes de Enzo Maresca en el Manchester City: el técnico italiano quiere observarlo de cerca antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. El joven, que viene de una temporada a caballo entre el Bayer Leverkusen y el Girona, le hace un guiño a la Serie A: el Monza lo había tanteado en las fases iniciales de este mercado y ahora lo intenta la Fiorentina, que ha sondeado el terreno en los últimos días.

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