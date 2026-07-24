La Fiorentina se ha asegurado en este mercado al defensa Viery (del Gremio), al centrocampista Arthur Atta (del Udinese) y al centrocampista Christ Inao Oulai (del Trabzonspor), además de ejecutar las opciones de compra de Giovanni Fabbian y Marco Brescianini. La Fiorentina también ha cerrado las llegadas en calidad de cedidos de Radu Drăgușin y Álex Jiménez. Fabio Paratici no ha terminado su campaña de fichajes con el objetivo de regalarle a Fabio Grosso una plantilla de gran calidad.
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Fiorentina, Paratici desatado: sondeo por el «Diablito» Echeverri del Manchester City
ENCUESTA POR ECHEVERRI
Claudio Echeverri es una de las joyas más preciadas del fútbol argentino. El jugador nacido en 2006 se está entrenando a las órdenes de Enzo Maresca en el Manchester City: el técnico italiano quiere observarlo de cerca antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. El joven, que viene de una temporada a caballo entre el Bayer Leverkusen y el Girona, le hace un guiño a la Serie A: el Monza lo había tanteado en las fases iniciales de este mercado y ahora lo intenta la Fiorentina, que ha sondeado el terreno en los últimos días.
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