La pasada temporada, desde su llegada como sustituto de Pioli en noviembre de 2025, Vanoli había empezado con el 3-5-2, para luego pasar al 4-3-3 utilizado también por Grosso en estas primeras fases de la temporada. La pasada temporada, sin embargo, Vanoli se había encontrado prácticamente sin extremos específicos disponibles para el 4-3-3 y lo había dicho públicamente poco después de su llegada a Florencia: «Este grupo no dispone de verdaderos extremos y eso complica la situación: en el fútbol moderno su papel es fundamental».





Ahora, en cambio, extremos sí que hay, y además con parejas ya definidas: Mastantuono y Gnonto por la derecha, Pedro Gonçalves y Njie por la izquierda.





Del sistema a los jugadores. El primero que debería beneficiarse del regreso de Vanoli es Nicolò Fagioli.





El excentrocampista de la Juventus había sido uno de los más potenciados como mediocentro en el 4-3-3 y era uno de los mejores de la Fiorentina en términos de rendimiento. En cambio, con Grosso no saltó la chispa y se tomaron otras decisiones.





En la reciente entrevista concedida al CorSport, Vanoli tuvo palabras de elogio para Fagioli: «Es un jugador talentoso. Descubrí a un chico inteligente desde el punto de vista futbolístico y dotado de una gran personalidad técnica. Todos pensaban que no podía jugar de mediocentro, pero cuando uno es inteligente y se pone a disposición puede desempeñar cualquier papel. Conmigo lo hizo realmente bien. En aquel momento también sintió la confianza y, a veces, la confianza te permite dar algo más».





Es lícito, por tanto, pensar que Fagioli es ampliamente favorito sobre Oulai para el papel de mediocentro, para aportar equilibrio y calidad. Y con él también podría relanzarse Ndour, que con Vanoli había mostrado una buena progresión y ahora, en cambio, está teniendo dificultades.